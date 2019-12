Weihnachtsreden können guttun!

Wien (ots) - Innovatives Online-Startup liefert die passenden Worte"Gerade in der Weihnachtszeit sind Unternehmer, Manager oder Vereinsfunktionäregefordert, mit einer herzlichen Rede die passenden Worte zum Jahresende zufinden" , sagt Michaela Mojzis-Böhm, Gründerin von www.meinerede.online. Fürviele Menschen sei eine gelungene Weihnachtsrede eine große Herausforderung, sodie Kommunikationsexpertin.Zwei ihrer Tipps in Sachen Weihnachtsrede sind: "Sprechen Sie vor allemschöne, emotionale Momente an. Weihnachten ist die Zeit der Freude und nicht derBilanz. Halten Sie die Rede jedenfalls kurz, aber auch nicht zu kurz. Machen Siesich Mühe und wählen Sie Ihre Worte sorgsam. Das ist ein wertvolles Geschenk" ,so Mojzis-Böhm.Ihr Online-Start-up www.meinerede.online schreibt individuelle Redemanuskriptefür verschiedene Anlässe. "Dank unseres smarten Fragebogens und Stilbarometerskönnen wir uns rasch in die Rednerin bzw. den Redner, den Redeanlass und dasPublikum hineinversetzen. Jede Rede ist ein Einzelstück", so Mojzis-Böhm.Üblicherweise ist eine individuelle Rede innerhalb von 6 Tagen fertig. Wenn esdringend ist, bietet www.meinerede.online ein 24-Stunden-Service. "Wir arbeitenrasch, diskret und finden passende Worte", so Mojzis-Böhm. Ein Redemanuskriptkostet ab EUR 195,00.www.meinerede.online Weihnachtsrede(http://www.meinerede.online/pages/display/weihnachtsrede)Kontakt:MeineRede.online I Sprache am Markt GmbHMichaela Mojzis-Böhm+43 6644208515,rede@meinerede.onlineWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128924/4458562OTS: MeineRede.at I Sprache am Markt GmbHOriginal-Content von: MeineRede.at I Sprache am Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell