Weihnachtspapier-Trends 2019 - Rot und Gold bieten die größte Auswahl (FOTO)

Bonn (ots) - Was sind Weihnachtsgeschenke ohne das richtige Geschenkpapier? Undwenn, welche Farben liegen 2019 im Trend? Bei Rot (Dunkelrot, Bordeauxrot,Feuerrot...) und Gold hat man die größte Auswahl, Creme/Champagner, Silber,Türkis und Dunkelgrün erfreuen sich in diesem Jahr ebenfalls großer Beliebtheit.Wer nichts extrem Buntes haben möchte, sucht ein zweifarbiges Papier - weiß +gold, braun + gold, grün + gold, rot + gold und wählt dazu eine passendeSchleife, was bei sehr bunten Papieren schwierig ist.Bogenware spielt zu Weihnachten eigentlich keine Rolle mehr - 95% der Verkäufesind in sogenannten Consumer-Rollen mit 70cm Breite und 1,50 - 2,00 m Länge.Wobei es für besonders große Geschenke auch Großrollen in 100 cm Breite mit 5,0- 10 m Länge gibt. Bei der Qualität gibt es große Unterschiede - obRecyclingpapier, braune Kraftpapiere, gestrichenes Papier oder mit speziellenLacken und Folien veredeltes Papier. Omas Seidenpapiere sind im Grunde vom Marktverschwunden.Normales Geschenkpapier kann - im Gegensatz zu Geschenkfolien - bedenkenlos insAltpapier gegeben werden kann. Vor allem, da bei der Herstellung in Deutschlandausschließlich migrationsarme Druckfarben verwendet werden. Im Altpapier trägtdas gebrauchte Geschenkpapier zu der mittlerweile enorm hohen Recyclingquote von76 Prozent bei.Zu Omas Zeiten wurde Geschenkpapier oft aufgehoben und gebügelt. Der Trend zumMehrfachnutzen hält aber weiter an - Reste werden zum Dekorieren verwendet, manbastelt daraus eigene Weihnachtskarten, Kerzenhalter, Platzsets.Der Einzelhandel hat zu Weihnachten aufgerüstet und bietet für seine Kunden eineVielzahl schöner und stabiler Geschenkpapiere - zum Selberpacken oder amgesonderten Packtisch, hier ist es oft weniger bunt und häufig klassisch.Pressekontakt:Gregor Andreas GeigerBereichsleiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDirector Press and Public RelationsVerband Deutscher Papierfabriken e. V.German Pulp and Paper AssociationAdenauerallee 5553113 BonnFON +49 (0) 2 28 2 67 05 30FAX +49 (0) 2 28 2 67 05 50Mobil +49 (0) 1 72 2 53 45 52www.vdp-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16061/4461072OTS: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP)Original-Content von: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP), übermittelt durch news aktuell