Weihnachtspapier 2018 - Silber und Weiß im Trend

Bonn (ots) - Was sind Weihnachtsgeschenke ohne das richtigeGeschenkpapier? Und das sollte auch farblich im Trend liegen.Silber/Weiß kann als Haupttrend für Weihnachten 2018 gesehen werden,so der Verband Deutscher Papierfabriken. Dazu interessanteKombinationen mit schwarz. Was man im Deko-Bereich sieht, findet sichauch im Papier wieder - Diamantformen, Kränze, Kugeln, Sterne - aberimmer elegant. Der trendige Samt findet zwar keine Anwendung, aberdie Farben - petrol, rauchblau und dunkelgrün sind auch im Papier zufinden.Für Puristen ist das Weihnachtspapier eher pastellig, ohne vielSchnickschnack. Für die Umweltbewussten gibt es eine große Auswahl annaturbraunen Papieren, mit schickem einfarbigem Druck oder auch etwasGlitzer. Dazu wählt man dann vielleicht doch ein Band aus Samt,während für das elegante Papier eher eine einfache Kordel zum Einsatzkommt. Gibt es noch Gold - ein ganz klares und lautes JA und auch rotund grün bleiben sehr beliebte Weihnachtsfarben. Wer mit Fantasieverpackt, schaut sich zu Hause um, was er als Deko noch nutzen kann -Federn, Kugeln oder ein selbstgebastelter Anhänger.Wenn dann alles ausgepackt ist, sollte das Geschenkpapier inAltpapiertonne gegeben werden. So trägt es zu der enorm hohenRecyclingquote in Deutschland bei. Für 100 Tonnen neues Papier setztdie deutsche Papierindustrie 75 Tonnen Altpapier ein. 2017 waren esinsgesamt 17,1 Millionen Tonnen.Pressekontakt:Gregor Andreas GeigerBereichsleiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDirector Press and Public RelationsVerband Deutscher Papierfabriken e. V.German Pulp and Paper AssociationAdenauerallee 55D-53113 BonnFON +49 (0) 2 28 2 67 05 30FAX +49 (0) 2 28 2 67 05 50Mobil +49 (0) 1 72 2 53 45 52www.vdp-online.deOriginal-Content von: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP), übermittelt durch news aktuell