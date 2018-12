Weihnachtsmarkt, rauschende Silvesterparty oder gar ein One-Night-Stand - so verbringen Berliner Singles die Weihnachtszeit

Berlin (ots) - Wie erleben eigentlich Singles in der Hauptstadtdie Weihnachtszeit, wie verbringen sie das Fest der Liebe undSilvester? Was sind ihre Vorsätze für 2019, wie wichtig ist es ihnen,den Partner fürs Leben zu finden und wie stehen sie zum ThemaOne-Night-Stands? Die Single-Community berlinerSingles hat über 400Mitglieder befragt.Höchster Flirt-Faktor auf dem GendarmenmarktEgal ob für Paare oder Singles, der Besuch eines Weihnachtsmarktesist in der Adventszeit eine der absolutenLieblings-Outdooraktivitäten der Berliner. Laut der Umfrage wird aufdem Gendarmenmarkt mit Abstand am meisten geflirtet, auf Platz 2folgt der Weihnachtsmarkt im Schloss Charlottenburg, dahinter derLucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei.So rutschen die Berliner Singles ins neue JahrJeder vierte Berliner ohne Partner gehört der KategoriePartyanimal an und will auf einer Silvesterparty ins neue Jahrstarten und dabei ausgelassen feiern. 24 Prozent feiern liebergemütlich daheim mit ein paar Freunden. Lediglich 17 Prozent habeneinen Urlaub geplant und jeder Fünfte kehrt den Festivitäten denRücken komplett zu und bleibt alleine zuhause. Sich ausgerechnet anSilvester zu verlieben, ist nur 15 Prozent der Befragten schon einmalpassiert. Lediglich 13 Prozent hatten in der Vergangenheit bereitseinen One-Night-Stand an Silvester und gut ein Viertel davon bereutediese Aktion im Nachhinein auch.74 Prozent würden die Liebe statt 1 Million Euro wählenDie Umfrage ergab außerdem, dass 74 Prozent der Hauptstadt-Singlesder Partner fürs Leben wichtiger als eine Million Euro wäre. Dabeigibt es gendertechnisch nur kleine Diskrepanzen: Im Vergleich zu denweiblichen Singles sind es 6 Prozent mehr Männer, die sich für dasGeld und gegen die große Liebe entscheiden würden.Pressekontakt:BerlinerSingles.de, Laura Schlag, ls@startup-communication.de,089/120219267Original-Content von: BerlinerSingles, übermittelt durch news aktuell