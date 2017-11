Weihnachtsmarkt für den Nachwuchs - Nürnberger Kinderweihnacht in der Erfolgsspur (FOTO)

--------------------------------------------------------------Kinderweihnachthttp://ots.de/xZrNs--------------------------------------------------------------Nürnberg (ots) -Egal, ob Kids, Lütte, Kurze, Steppkes, Pänz oder Kloane - derNachwuchs der Welt ist herzlich willkommen bei der NürnbergerKinderweihnacht.Seit 1999 gibt es diese Attraktion auf dem Hans-Sachs-Platz indirekter Nachbarschaft zum "großen" Christkindlesmarkt. Einprächtiges Etagen-Karussell, ein Riesenrad, eine kleine Schaukel undeine Nostalgie-Eisenbahn lassen dort alle Augen leuchten.An den geschmückten Buden mit Tresen in Augenhöhe können Kindergegen einen geringen Beitrag persönlich Hand angelegen beim Basteln(Brandmalerei, Glasgravur, Kindersandbilder), beim Kerzen ziehen undhandtauchen oder in der Weihnachtsbäckerei mit einer Auswahl vonverschiedenen weihnachtlichen Motiven, die nach Lust und Laune undpersönlichen Vorlieben mit Dekostreuseln verziert werden können.Zeitlich unbegrenzt Spielen und sich gleichzeitig Aufwärmen ist imAktivspielhaus ebenso möglich wie in der Kinderpost, die vomDB-Museum und dem Museum für Kommunikation gefördert wird. ImNikolaushaus hält der "Nürnberger Santa" kostenlos Audienz und hörtsich die Wünsche der Kinder an. Eltern oder Großeltern können dortauch ein selbst zusammengestelltes persönliches Geschenkpäckchenabgeben und ihre Kinder oder Enkel nach Terminvereinbarung durch denNikolaus bescheren lassen. Gegen Gebühr wird das Ganze im Bildfestgehalten.Beim Dampfkarussell kommen Kindergärten und Kindertagesstätten inden Genuss von stark verbilligten Karussellfahrten - pro Kind ist nurein Euro zu zahlen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Und immer dienstags bis freitags besucht das Nürnberger Christkinddie Kinderweihnacht zwischen 14.30 und 15 Uhr und lädt alle Kinder zueiner Freifahrt auf dem großen Karussell ein. Die Kinderweihnacht istvom 1. bis 23. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, amHeiligabend drehen die Karussells um14 Uhr die letzte Runde.Pressekontakt:Barbara LauterbachFon 0911 - 46 86 00Fax 0911 - 46 57 67b.lauterbach@sueddeutscher-schaustellerverband.deOriginal-Content von: Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, übermittelt durch news aktuell