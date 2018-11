Weihnachtskampagne: REWE spendet für Kinder-Projekte der Aktion Mensch (VIDEO)

Köln/Bonn (ots) -Kunden können bei jedem Einkauf Kartenspiele sammeln und Gutes tunKinder machen Weihnachten zu etwas Besonderem. Deshalb setzt sichREWE in diesem Jahr mit der Weihnachtskampagne für die Kleinsten ein.Unter dem Claim "Kindern ein Lächeln schenken" sollen mit einer breitangelegten Spendenaktion Kinder- und Jugendprojekte derFörderorganisation Aktion Mensch mit 500.000 Euro unterstützt werden.Um diese Summe zu erreichen, stockt REWE die Anfangsspende von100.000 Euro mit einer Spendenmechanik auf, die Kunden miteinbezieht:Im Aktionszeitraum vom 19. November bis 15. Dezember erhalten sie pro30 Euro Einkaufswert eines von acht kindgerechten Kartenspielen vonHasbro Gaming oder Mattel an der Kasse gratis. Pro ausgegebenesKartenspiel gehen automatisch zwei Cent von REWE in den Spendentopf."Kinder- und Jugendförderung sowie das Thema Inklusion gemeinsammit der Aktion Mensch sind uns sehr wichtig. Wir sehen es als Teilunserer unternehmerischen Verantwortung, uns dafür einzusetzen. Mitunserer Weihnachtskampagne möchten wir gemeinsam mit unseren KundenKinder- und Jugend-Projekte der Aktion Mensch in ganz Deutschlandunterstützen. Wir sind stolz, Teil dieser Zusammenarbeit zu sein",sagt Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group. "Mit REWEverbindet uns seit 2015 eine ganz besondere Partnerschaft", ergänztArmin von Buttlar, Vorstand der Aktion Mensch. "Der Handelskonzernengagiert sich gemeinsam mit uns, Inklusion in Deutschland weitervoran zu bringen."Auf eine Spende können sich 25 Aktion Mensch-Kinder- undJugendprojekte in ganz Deutschland freuen. Mit der Spendensumme ausden Kartenspielen sowie der Initialspende von REWE gehen insgesamt500.000 Euro an die Förderpartner der Aktion Mensch. Die bekanntenSpiele von Hasbro Gaming und Mattel - wie "Wer ist es?" oder "UnoPocket" - in Kartenspielform gibt es in allen REWE-, sky- undnahkauf-Märkten. Im Online-Shop erhalten Kunden pro Bestellung zweiKartenspiele gratis und spenden damit insgesamt 4 Cent pro Einkauf.In der Woche vom 17. bis 22. Dezember erhalten alle REWE-Kundenaußerdem als Dankeschön für die gemeinsame Spende die Chance, einesvon 30.000 Jahreslosen der Aktion Mensch im Wert von je 18 Euro zugewinnen. Mit etwas Glück erhalten sie einen entsprechenden Code mitdem Kassenbon und können diesen auf der Website der Aktion Menscheinlösen. Mit den Losgutscheinen der Soziallotterie, die auchganzjährig in den REWE-Märkten erhältlich sind, haben Kunden dieChance auf Millionengewinne und unterstützen gleichzeitig bis zu1.000 soziale Projekte der Aktion Mensch im Monat.REWE bewirbt die Spenden- und Sammelaktion stationär in denMärkten, in Print-Medien sowie online unter anderem aufrewe.de/weihnachten, wo auch der aktuelle Spendenstand eingesehenwerden kann. Die Kampagne hat bereits am Sonntag (18.11.) mit demTV-Spot (https://youtu.be/dP45Zqznq7c) gestartet. Dieser widmet sichder Freundschaft zwischen einem kleinen Mädchen und einem Jungen, fürden sie sich auf besondere Art anstrengen muss, um ihnkennenzulernen.Gesellschaftliches Engagement im Bereich Kinder- undJugendförderung hat bei REWE einen hohen Stellenwert. So unterstütztREWE gemeinsam mit Procter & Gamble und der Aktion Mensch mit derAktion "Stück zum Glück" den Bau von inklusiven Spielplätzen undsetzt sich mit den "Power Kisten" für eine gesunde Pausenmahlzeit anSchulen ein.Über REWE: Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als120.000 Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWEMarkt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschenLebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oderdurch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Diegenossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- undTouristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzieltedas Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro.Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000 Beschäftigtenund 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deÜber die Aktion Mensch Die Aktion Mensch e.V. ist die größteprivate Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seitihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als 4 Milliarden Euro ansoziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, dieLebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern undJugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander inder Gesellschaft zu fördern. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterieunterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1.000 Projekte.Möglich machen dies rund vier Millionen Lotterieteilnehmer. 