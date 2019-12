"Der Weihnachtsgrummel": Vierteilige rbb-Miniserie mit Detlev Buck ab sofort online - Fernsehstart am 17.12.2019 (FOTO)

Berlin (ots) - Das rbb Fernsehen sendet ab 17. Dezember 2019 die neue Miniserie"Der Weihnachtsgrummel" mit Detlev Buck in der Titelrolle. Bis zum 20. Dezemberlaufen die vier Folgen à fünf Minuten immer um 19.20 Uhr nach zibb. AmHeiligabend um 23.15 Uhr können die Zuschauerinnen und Zuschauer dann die20-minütige Langfassung der Miniserie am Stück sehen.Online first in der ARD MediathekWer nicht auf die TV-Ausstrahlung warten möchte, der kann die Folgen rund umHelmut Grummel, dem Weihnachten total auf die Nerven geht, schon vorher onlineanschauen. Ab sofort ist die Miniserie in der ARD Mediathek unterhttps://www.ardmediathek.de/rbb, beim rbb unterhttps://www.rbb-online.de/fernsehen und auf YouTube abrufbar.Neben Detlev Buck als "Weihnachtsgrummel" spielen Burak Yigit den alsWeihnachtsmann verkleideten türkischen Studenten Aday und Monika Wojtyllo dieattraktive Nachbarin Romina. In Gastrollen sind Kida Khodr Ramadan und FlorianKleine zu sehen. Regie führte Cüneyt Kaya.Folge 1, Sendetermin 17. Dezember 2019, 19.20 Uhr im rbb FernsehenHelmut (Detlev Buck) und sein Wellensittich, Herr Müller, leben in einer kleinenBerliner Wohnung. Helmut mag kein Weihnachten. Herr Müller dagegen sehr.Ziemlich genervt vom ganzen Weihnachtstrubel versucht Helmut über den Dezemberzu kommen. Er versteht nicht, warum Weihnachten als die "schönste Zeit desJahres" bezeichnet wird. Nichts als Hektik, fettes Essen und Glühwein mitGarantie für Sodbrennen. Da macht er es sich lieber vor seiner StrandtapeteMarke "Karibik" gemütlich und genießt "seine" Weihnachtsmusik. Doch mit der Ruheist es schlagartig vorbei, als ein als Weihnachtsmann verkleideter türkischerStudent (Burak Yigit) vor seiner Wohnungstür liegt.Folge 2, Sendetermin 18. Dezember 2019, 19.20 Uhr im rbb FernsehenDer als Weihnachtsmann verkleidete türkische Student heißt Aday und liegt nunbei Helmut auf der Couch. Er kann nicht mehr laufen und ist verzweifelt: Wassoll nun aus Weihnachten und den ganzen Geschenken werden? Helmut geht dieJammerei auf die Nerven. Von ihm aus könnte man Weihnachten abschaffen. WennWeihnachten nicht wäre, dann hätte er jetzt seine Ruhe und nicht einenhumpelnden Fake-Weihnachtsmann auf seiner Couch. Aber Helmut ist kein Unmensch.Er verarztet Aday, doch er hat eine Bedingung: kein Wort über Weihnachten. Dochdaran kann sich Aday nur bedingt halten.Folge 3, Sendetermin 19. Dezember 2019, 19.20 Uhr im rbb FernsehenAday liegt noch immer bei Helmut auf der Couch, als es an der Tür klingelt. Nochmehr Fake-Weihnachtsmänner? Genervt öffnet Helmut die Tür und vor ihm stehtseine heimliche Liebe Romina Lichter (Monika Wojtyllo) aus der 2. Etage - imEngelskostüm. Sie braucht seine Hilfe. Helmut ist zwar von Rominas Verkleidungschockiert, lässt sie aber in seine Wohnung. Aday wundert sich, denn ganzplötzlich scheint Helmut der größte Weihnachtsfan aller Zeiten zu sein. Als ererkennt, was der wahre Grund dieser seltsamen Wandlung ist, läuft Aday zurweihnachtlichen Höchstform auf und Helmut schmeißt die beiden raus.Folge 4, Sendetermin 20. Dezember 2019, 19.20 Uhr im rbb FernsehenHeiligabend. Helmut sitzt alleine auf seinem Sofa. Von Herrn Müller hört er nurein leises Piepsen. Aday und Romina feiern zusammen Weihnachten. Plötzlich istHerr Müller weg. Helmut findet ihn auf der Türschwelle. Beim Versuch den Vogeleinzufangen, stürzt Helmut und schlägt hart auf. Jetzt braucht er Hilfe und HerrMüller zeigt, was in ihm steckt. Vielleicht werden das ja doch noch fröhlicheWeihnachten ...Produziert wurde "Der Weihnachtsgrummel" von der Bucket & Mops GmbH inZusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg nach einer Idee von CüneytKaya und Detlev Buck. Die Redaktion liegt bei Anke Sperl (rbb).Pressekontakt:Ulrike Herr / Nicola zu StolbergTel 030 / 97 99 3 - 12 115ulrike.herr@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4465128OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell