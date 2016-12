Weihnachtsglück: Lottospieler aus dem Raum Bruchsal erzielt Millionengewinn

Stuttgart (ots) - Vorzeitige Bescherung für einen Lottospieler ausder Nähe von Bruchsal im Kreis Karlsruhe: Bei der Mittwochsziehungsagte der Badener als bundesweit Einziger die Gewinnzahlen korrektvoraus. Auch ohne die passende Superzahl sprang damit einansehnlicher Gewinn heraus: knapp 2,6 Millionen Euro!Der Lottospieler aus dem Kreis Karlsruhe verzeichnete bei derMittwochsziehung vom 21. Dezember die Gewinnzahlen 3, 21, 23, 38, 39und 42. Mit dieser Kombination war er bundesweit der Einzige. Der"Sechser" macht den Badener um exakt 2.597.714,10 Euro reicher. Einennoch größeren Gewinn verpasste der Tipper aus der Nähe von Bruchsalnur knapp: Als Superzahl war die 8 auf seinem Spielschein vermerkt,die 7 fiel am Mittwochabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel.Mit der passenden Superzahl wäre die Gewinnsumme sogar auf siebenMillionen Euro geklettert. So blieb der Jackpot bundesweit unbesetzt.Bei der nächsten Ziehung am Samstag (24. Dezember) ist der Gewinntopfdes Klassikers mit rund sieben Millionen Euro gefüllt.Um die Auszahlung seines Gewinns muss sich der Tipper aus Badennicht sorgen. Er gab seinen Spielauftrag mit Kundenkarte ab. DieGewinnsumme wird damit automatisch auf das hinterlegte Konto desGlücklichen überwiesen und dort in einigen Tagen eingehen. DerVolltreffer vom Mittwoch war der 35. baden-württembergischeLotto-Sechser des Jahres und der 16. Millionengewinn im Land. Denletzten Großgewinn im Kreis Karlsruhe hatte es Mitte Oktober gegeben.Seinerzeit freute sich ein Tipper über 2,78 Millionen Euro aus dereuropäischen Lotterie Eurojackpot.Pressekontakt:Mathias YagmurUnternehmenssprecherTel.: 0711 - 81 000-117E-Mail: mathias.yagmur@lotto-bw.deOriginal-Content von: Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-W?rttemberg, übermittelt durch news aktuell