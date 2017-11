Weihnachtsgeschenke vom Chef - für viele kein Grund zum Jubeln (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -- Fast 80 Prozent der Arbeitnehmer wünschten sich von ihremArbeitgeber Gutscheine oder Sonderzahlungen- Doch nahezu jeder dritte Angestellte geht zum Fest komplett leerausAuf Platz eins der beliebtesten Weihnachtsgeschenke, die sichdeutsche Arbeitnehmer von ihren Chefs wünschen, stehen mit rund 80Prozent Sonderzahlungen und Gutscheine. Tatsächlich erhielten aberfast 30 Prozent im vergangenen Jahr gar kein Weihnachtsgeschenk oderlediglich eine Grußkarte vom Arbeitgeber, wie eine bundesweiteUmfrage von Sodexo, Anbieter für betriebliche Sozialleistungen undIncentives, unter 500 Arbeitnehmern ergab.Den weiteren Ergebnissen zufolge gehen Präsente oft an denWünschen der Angestellten vorbei: Während ein Viertel derArbeitnehmer im vergangenen Jahr Genussmittel wie Schokolade und Weinerhielt, bekam knapp jeder Fünfte nur andere Kleinigkeiten wieAccessoires, Schreibwarenartikeln oder Blumen. Diese Geschenke stehenbei den meisten Arbeitnehmern jedoch nicht gerade hoch im Kurs.Guthabenkarten bieten Vorteile für Arbeitnehmer und ArbeitgeberNur rund 36 Prozent der Angestellten erhielten Präsente wieSonderzahlungen oder Gutscheine zum Fest. Doch gerade dieseZuwendungen entsprechen den Wünschen der Mitarbeiter, weil sie freiüber die weitere Verwendung entscheiden können.Mit dem Bonus Pass, einer speziellen Sachbezugs-Prepaid-Karte,bietet beispielsweise Sodexo hierfür das passende Weihnachtsgeschenk."Und das rechnet sich sogar steuerlich, denn im Rahmen derbetrieblichen Weihnachtsfeier können Mitarbeitern steuerfrei bis zu60 Euro als Geschenk zugewendet werden", erklärtSodexo-Unternehmenssprecher George Wyrwoll. Ohne großen Aufwandkönnen Chefs so die Wünsche ihrer Angestellten erfüllen - und siemotiviert ins Neue Jahr starten lassen.Arbeitnehmer wünschen sich mehr Anerkennung und DankNeben Weihnachtsgeschenken können sich Arbeitgeber ihrenAngestellten gegenüber außerdem mit betrieblichen Weihnachtsfeiernerkenntlich zeigen. Diese werden bei 70 Prozent der Angestellten alsZeichen des Dankes wohlwollend aufgenommen - auch wenn ein Fest alseinmaliges Dankeschön für über die Hälfte der Befragten zu wenig ist."Führungskräfte sollten daher nicht nur zum Weihnachtsfestzurückschauen und ihren Angestellten für die geleistete Arbeitdanken", rät Sodexo-Unternehmenssprecher Wyrwoll.Lob für die geleistete Arbeit ist bundesweit für 58 Prozent derArbeitnehmer - vor allem aber in den ostdeutschen Bundesländern sowiein Berlin - etwas, das oft viel zu kurz kommt. Zumindest in derWeihnachtszeit sollten Unternehmen die gute Gelegenheit nutzen,Mitarbeitern mit den richtigen Incentives oder einer gemeinsamenWeihnachtsfeier die ihnen gebührende Wertschätzung entgegenzubringen.Über Sodexo:Sodexo ist Europas führender Anbieter von Incentives undMotivationslösungen für Firmen und Arbeitnehmer und beschäftigt inDeutschland rund 12.300 Mitarbeiter. Im Geschäftsbereich Benefits andRewards Services bietet Sodexo Verwaltungsprogramme und emittiertGutscheine und Karten zur Mitarbeitermotivation, für betrieblicheSozialleistungen und Incentives: Bonus Pass, Benefits Pass,Restaurantschecks, Einkaufs- und Tankgutscheine, Gesund Pass OnlineFitness Portal, sowie Leistungen für die staatliche Verwaltung, u.a.BildungsKarten und Wertgutscheine. Mit seinen Lösungen erreichtSodexo in Deutschland täglich mehr als 700.000 Menschen.Pressekontakt:Sodexo Benefits and Rewards ServicesGeorge WyrwollUnternehmenskommunikation und RegierungsbeziehungenLyoner Str. 960528 Frankfurt am MainTel. 069 / 73996-6211E-Mail: george.wyrwoll@sodexo.comhttp://www.sodexo-benefits.deOriginal-Content von: Sodexo, übermittelt durch news aktuell