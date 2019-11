Weihnachtsgeschenke sicher online shoppen - Tipps vom G DATA-Experten für frohe Festtage (AUDIO)

Bochum (ots) - Anmoderationsvorschlag: Gutscheine, Konzerttickets, Mode,Elektroartikel, Spielwaren, Süßigkeiten: Der Run auf die bestenWeihnachtsgeschenke ist bereits in vollem Gange - und fast sieben von zehnDeutschen shoppen die laut einer aktuellen G DATA Umfrage inzwischen am liebstenonline mit einem PC, Notebook oder Smartphone. Allerdings nicht immersorgenfrei. Jessica Martin verrät Ihnen mehr dazu.Sprecherin: Die größte Angst haben Online-Shopper davor, dass jemand ihrepersönlichen Daten stehlen und an Dritte weitergeben könnte.O-Ton 1 (Tim Berghoff, 23 Sek.): "Kriminelle können dann auf Rechnung derBestohlenen online Waren bestellen und natürlich auch bezahlen. Außerdem machensich viele Leute Sorgen darüber, dass sie die bestellten und auch bezahltenGeschenke nicht geliefert bekommen oder dass sie gefälschte Ware erhalten. Fast15 Prozent sagen allerdings auch, dass sie sich beim Online-Shopping überhauptkeine Sorgen machen: Das sind schon deutlich weniger als im letzten Jahr."Sprecherin: Sagt der G DATA Sicherheitsexperte Tim Berghoff. Er rät vor allem zueinem vorsichtigeren Umgang mit Online-Werbung in sozialen Netzwerken. Denndarauf klicken 56 Prozent der Befragten selbst dann, wenn der Absender unbekanntist.O-Ton 2 (Tim Berghoff, 18 Sek.): "Da ist natürlich die Gefahr besonders groß,Opfer eines Phishing-Angriffs zu werden, bei dem Kriminelle dann natürlichpersönliche Daten stehlen. 44 Prozent haben aber auch gesagt, dass siegrundsätzlich nie Online-Werbung anklicken. Und das ist aus meiner Sichtnatürlich schon mal ein wichtiger Schritt für ein möglichst sicheresOnline-Shopping."Sprecherin: Für mehr Sicherheit sorgt außerdem das Schloss-Symbol in derAdressleiste vom Browser. Darauf achten inzwischen zwar schon 92 Prozent derOnline-Shopper:O-Ton 3 (Tim Berghoff, 09 Sek.): "Auf der anderen Seite nutzt aber fast einViertel noch nicht mal für jeden Onlineshop ein separates Passwort. Gerade daswürde ich aber aus Sicherheitsgründen immer als Erstes empfehlen."Sprecherin: Außerdem empfiehlt es sich, immer alle Programme auf dem neuestenStand zu halten - auf dem Computer zu Hause und natürlich auf allenMobilgeräten:O-Ton 4 (Tim Berghoff, 14 Sek.): "Das gilt sowohl für installierte Programme,Apps als auch für das jeweilige Betriebssystem. Und wer dann noch eineumfangreiche Sicherheitslösung wie zum Beispiel eine von G DATA installiert hat,der kann sich beim Weihnachtseinkauf gut abgesichert fühlen und sich auf einpaar frohe Festtage freuen."Abmoderationsvorschlag: Weitere Tipps für ein möglichst sicheres undsorgenfreies Online-Shopping finden Sie im Netz unter gdata.de in einem fürjedermann verständlichen Online-Ratgeber.Pressekontakt:Kathrin Beckert-PlewkaTel.:0234/9762-507Mail:kathrin.beckert@gdata.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65324/4452667OTS: G DATA CyberDefense AGOriginal-Content von: G DATA CyberDefense AG, übermittelt durch news aktuell