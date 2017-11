Weihnachtsgeschenke, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt / United Charity versteigert Einzigartiges und spendet die Erlöse an Kinderhilfsorganisationen

Baden-Baden (ots) - In der Vorweihnachtszeit ist fast jeder aufder Suche nach dem perfekten Geschenk - andere entschließen sichdazu, lieber an gemeinnützige Organisationen zu spenden. Warum nichteinfach beides miteinander verbinden? Genau das ermöglicht UnitedCharity, Europas größtes Auktionsportal für Kinder in Not. Es istweit mehr als nur ein Geschenkeportal, denn die einzigartigen Dingeund Erlebnisse, die hier versteigert werden, dienen dazu,Kinderhilfsorganisationen zu unterstützen.Ein von Barack Obama höchstpersönlich signiertes Buch, diepersönliche Lederhose von Andreas Gabalier, unvergesslicheAufenthalte im 5-Sterne-Hotel, ein Treffen mit Fußballstar ThomasMüller oder funkelnde Schmuckstücke sind nur einige Dinge, die unterwww.unitedcharity.de exklusiv versteigert werden. Jedes einzelneGebot hilft dabei, Kinderhilfsprojekte und Einrichtungen zuunterstützen, denn alle Erlöse werden ohne einen Cent Abzuggespendet. In diesem Jahr kann bestimmt ein grandioserGesamtspendenstand erreicht werden, denn rund 350 Auktionen aus denBereichen Sport, Entertainment, Luxus und Kultur warten darauf,ersteigert zu werden.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als sieben Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließenzu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8701Fax: +49 7221 366 8709E-Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell