Weihnachtsgeschenke erzielen 250.000 Euro für den guten Zweck / Allein durch Internetauktionen kann United Charity Kinderhilfsorganisationen unterstützen

Baden-Baden (ots) - Die Vorweihnachtszeit und Hochsaison fürGeschenkesuchende ist bei United Charity, Europas größtemAuktionsportal für Kinder in Not, hervorragend gelaufen: Rund 250.000Euro konnten mit Wohltätigkeitsauktionen eingenommen werden, die nunohne Abzug an verschiedene Kinderhilfsorganisationen weitergegebenwerden. Damit machen die Auktionsgewinner nicht nur die Beschenktenglücklich, sondern haben auch eine wirklich gute Tat zu Weihnachtenvollbracht.Die Geschenke, die es unter www.unitedcharity.de zu ersteigerngab, waren alles andere als alltäglich: Glückliche Fans durften sichüber den getragenen Pullover von Elyas M'Barek und DanielaKatzenbergers Kleid aus "Promi Shopping Queen" freuen, während andereim kommenden Jahr den FC Bayern München live als VIPs erleben werden.Unvergesslich wird sicherlich auch der Einsatz als TV-Komparse fürdie 10-jährige Tochter eines Auktionsgewinners. Darüber hinausversteigerte United Charity in rund 400 Auktionen zahlreicheeinzigartige, von Stars wie Thomas Müller, Udo Lindenberg oder derKelly Family signierte Raritäten, exklusive Reisen, luxuriösenSchmuck und echte Designerstücke für den guten Zweck.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 7,1 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.