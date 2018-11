Weihnachtsgeschenke im Bundesländervergleich: Großzügige Bayern, sparsame Brandenburger (FOTO)

Berlin (ots) -Weihnachten gilt als das Fest der Liebe und der Besinnlichkeit.Für den Einzelhandel bedeutet Weihnachten aber vor allem eins: DasGeschäft des Jahres. 349 Euro möchte jeder Deutsche in diesem Jahrfür Weihnachtsgeschenke ausgeben - 32 Euro weniger als noch 2017. Dashat eine Umfrage im Auftrag der Shopping- undPreisvergleichsplattform idealo ergeben.*Dabei gibt es regional große Unterschiede beim Geschenkekauf.idealo hat nachgefragt: Wie großzügig sind die einzelnen Bundesländerim Vergleich?Spitzenreiter beim Geschenkekauf sind in diesem Jahr die Bayern:433 Euro wollen sie 2018 für Weihnachtsgeschenke ausgeben - so vielwie in keinem anderen Bundesland. 2017 waren noch die Hamburger amgroßzügigsten, die sich in diesem Jahr aber mit einem geplantenBudget in Höhe von 360 Euro mit Platz vier begnügen müssen. Hessen(386 Euro) und Nordrhein-Westfalen (376 Euro) verdrängen dieHanseaten vom Treppchen der spendabelsten Schenker.Am wenigsten geben hingegen die Brandenburger fürWeihnachtsgeschenke aus - im Schnitt nur 264 Euro. Auch in Berlin(274 Euro), Sachsen (275 Euro), Thüringen (280 Euro),Mecklenburg-Vorpommern (287 Euro) und Schleswig-Holstein (289 Euro)wollen die Menschen durchschnittlich weniger als 300 Euro fürGeschenke ausgeben. Wer in diesem Jahr aufs Geld achten will, mussdeswegen aber nicht auf eine üppige Bescherung verzichten. AufPreisvergleichsplattformen wie idealo können Verbraucher Angebote fürihr Wunschprodukt vergleichen und so bares Geld sparen.Ost und West im Geschenke-VergleichDie Tendenz ist eindeutig: Die neuen Bundesländer sind beim ThemaWeihnachtsgeschenke insgesamt sparsamer als der Westen. 287 Europlanen die Menschen durchschnittlich im Osten ein, in den altenBundesländern sind es rund 364 Euro. Nur Sachsen-Anhalt fällt aus derReihe: 358 Euro wollen die Menschen dort für Geschenke ausgeben. Beider Zahl der Pakete unterm Weihnachtsbaum ist Sachsen-Anhalt sogareinsame Spitze. Durchschnittlich 8,1 Geschenke plant jeder Befragtedort in diesem Jahr ein - der bundesweite Durchschnitt liegt nur bei6,5.Im Schnitt geben die Deutschen 349 Euro für Weihnachtsgeschenkeaus. Interessant: Männer (390 Euro) setzen sich ein deutlich höheresBudget als Frauen (313 Euro), die aber wiederum mehr Geschenkeeinplanen (7,3 bei den Frauen gegenüber 5,7 bei den Männern). Frauenund Männer haben außerdem unterschiedliche Prioritäten, für wen sieam meisten ausgeben wollen: 38% der Frauen verschenken das teuerstePräsent eher an die eigenen Kinder (im Gegensatz dazu sind es nur 30%der Männer), Männer dagegen (42%) planen das teuerste Geschenk fürdie Partnerin oder den Partner ein (im Gegensatz zu 32% der Frauen).Weihnachtsgeschäft: Online-Handel immer stärkerBesonders in Spendierlaune sind Menschen zwischen 30 und 39Jahren: 444 Euro geben sie im Schnitt für Geschenke aus, also fasthundert Euro mehr als der Durchschnitt. Laut idealo Umfrage erledigtdie Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen ihre Weihnachtseinkäufeaußerdem besonders gern im Internet. 44 Prozent kaufen ihre Geschenkeüberwiegend online ein, nur 18 Prozent setzen primär auf denstationären Handel. Insgesamt macht der Online-Handel dem klassischenLadengeschäft inzwischen große Konkurrenz: 77 Prozent der Befragtengeben an, ihre Geschenke online oder zumindest zu gleichen Teilen imInternet und im Ladengeschäft zu kaufen. Nur 23 Prozent setzen nochvornehmlich auf den stationären Handel.Parfüm, Gutscheine, Geld: Was liegt 2018 unter dem Weihnachtsbaum?Das passende Weihnachtsgeschenk zu finden, ist oft nicht ganzeinfach. Die idealo Weihnachtsumfrage zeigt: Tatsächlich stimmenWunsch und Wirklichkeit nicht immer überein. Wie schon im Vorjahrwollen die Deutschen am häufigsten Gutscheine verschenken (43%),gefolgt von Parfüm (37%) und Spielwaren (35%). Nur auf Platz 7 derhäufigsten Geschenke: Geld. Dabei ist Bargeld der heimlicheWeihnachtswunsch der Deutschen. 19 Prozent der Befragten geben an,dass sie am liebsten Geld geschenkt bekommen. Gutscheine (16%) sindebenfalls beliebt, ebenso Reisen (12%), die aber eher seltenverschenkt werden.*Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, sind vomMarktforschungsunternehmen SSI/ResearchNow im Auftrag der idealointernet GmbH erhoben worden. An der Online-Befragung im November2018 nahmen 2.000 Internetnutzer teil. Die Ergebnisse sindrepräsentativ für die deutsche Internetbevölkerung ab 18 Jahren.Pressekontakt:Elina Vorobjeva+49 (0)30 800 970 882Frank Böker+49 (0)30 800 970 184presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuell