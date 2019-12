Weihnachtsgeschenke: Brandenburger geben am meisten Geld aus (FOTO)

München (ots) -- Baden-Württemberger kaufen Nähmaschinen zu Weihnachten,Thüringer Radios- Beliebteste Produkte: Wassersprudler, Düfte, Kopfhörer undelektrische Zahnbürsten- CHECK24 Shopping: über eine Million Angebote von mehr als 5.000AnbieternBrandenburger geben am meisten für Geschenke aus. In der Vorweihnachtszeit gebensie Bestellungen im Wert von durchschnittlich 130 Euro je Produkt auf.*) Auch inBayern (Ø 125 Euro), Baden-Württemberg (Ø 123 Euro) und in Thüringen gebenVerbraucher vergleichsweise viel aus. Die günstigsten Produkte mit im Schnitt113 Euro kaufen Bremer. Der Bundesdurchschnitt liegt im vierten Quartal bei 119Euro.Baden-Württemberger kaufen Nähmaschinen zu Weihnachten, Thüringer RadiosWas an Weihnachten unter dem Baum liegen könnte, unterscheidet sich vonBundesland zu Bundesland. In Baden-Württemberg waren Nähmaschinen sehr gefragt,in Thüringen Radios. In Bremen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland hingegenstanden Waffeleisen hoch im Kurs. Brandenburger, Sachsen und Sachsen-Anhaltinerentschieden sich besonders häufig für Kettensägen.Beliebteste Produkte: Wassersprudler, Düfte, Kopfhörer und elektrischeZahnbürstenÜber alle Bundesländer hinweg waren Wassersprudler, Damen- und Herrendüfte,Kopfhörer sowie elektrische Zahnbürsten in der Vorweihnachtszeit ambeliebtesten. Ebenfalls in die Top Ten geschafft hat es ein Produkt, dasbesonders gut in die Zeit vor Weihnachten passt: der Adventskalender."Adventskalender sind nach wie vor äußerst beliebt und das nicht nur alsGeschenk für Kinder", sagt Dr. Toni Schmidt, Geschäftsführer Shopping beiCHECK24. "Höherpreisige Modelle, die statt Schokolade zum Beispiel Spielzeugoder Beautyprodukte enthalten, werden besonders nachgefragt."CHECK24 Shopping: über eine Million Angebote von mehr als 5.000 AnbieternVerbraucher vergleichen bei CHECK24 Shopping über eine Million Angebote von mehrals 5.000 Onlineshops und bestellen unkompliziert mit nur einem Login über ihrdigitales Kundenkonto. Bei Fragen zum Bestellvorgang unterstützen dieCHECK24-Shoppingexperten persönliche per Telefon oder E-Mail.*)Betrachtung aller im vierten Quartal 2019 (Stand: 10.12.2019) imShoppingbereich von CHECK24 getätigen Bestellungen; beliebteste Produkte: nurProduktkategorien mit mindestens 700 Bestellungen und aus allen Bundesländern imBetrachtungszeitraum indiziert nach Bevölkerungsanteilen je BundeslandÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung derCHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagendie Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eineVergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73164/4473372OTS: CHECK24 GmbHOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell