Weihnachtsgeschenke 2018: Brandenburger bestellen die teuersten Produkte (FOTO)

München (ots) -- Städtevergleich: Münchner geben 171 Euro je Geschenk aus,Bochumer nur 139 Euro- Beliebte Produkte 2018: Wassersprudler, Smartphones undelektrische ZahnbürstenOnlineshopper aus Brandenburg geben in der Vorweihnachtszeit ammeisten aus - durchschnittlich zahlen sie 164 Euro je Produkt.*) Auchin Bayern (Ø 163 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (Ø 162 Euro)bestellen Verbraucher vergleichsweise teure Artikel. Ampreiswertesten kaufen Bremer ein - sie kommen auf durchschnittlich138 Euro je Produkt. Im Bundesdurchschnitt bestellen Kunden imvierten Quartal 2018 Weihnachtsgeschenke für je 152 Euro."Auch kurz vor Weihnachten gibt es online noch echte Schnäppchen",sagt Dr. Timm Sprenger, Geschäftsführer Shopping bei CHECK24. "EinigeProdukte wie z. B. Fernseher oder Drohnen erreichen jetzt ihrPreistief. Durch einen Preisvergleich sind bis zu 60 ProzentErsparnis drin."Münchner geben pro Geschenk im Schnitt 23 Prozent mehr aus alsBochumerIm Vergleich der 20 größten deutschen Städte geben Münchner ammeisten für potenzielle Weihnachtsgeschenke aus - durchschnittlich171 Euro je Produkt. Das sind 32 Euro bzw. 23 Prozent mehr, alsVerbraucher aus Bochum je bestelltem Artikel zahlen (Ø 139 Euro).Beliebte Produkte 2018: Wassersprudler, Smartphones undelektrische ZahnbürstenIn den vergangenen Wochen bestellten CHECK24-Kunden vieleWassersprudler, Smartphones und elektrische Zahnbürsten. Was anHeiligabend unter dem Weihnachtsbaum liegen könnte, hängt aber auchvom Wohnort ab.In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sind z. B.Gesellschaftsspiele besonders beliebt. Berliner und Hamburgerscheinen technikaffiner zu sein. Hier kauften Verbraucher häufigFernseher, Kopfhörer oder Notebooks. Parfums und Schmuck stehendagegen in Niedersachsen, Brandenburg und Bremen hoch im Kurs. Dasbeliebteste Produkt in Thüringen ist kein klassischesWeihnachtsgeschenk: Verbraucher kauften hier besonders vieleRauchmelder. Ab dem 1. Januar 2019 sind diese dort auch inBestandsbauten Pflicht.Kundenservice: Vergleich hunderter Anbieter und Unterstützung beimBestellvorgangVerbraucher vergleichen bei CHECK24 Shopping die Angebotehunderter Onlineshops und bestellen unkompliziert mit nur einem Loginüber ihr digitales Kundenkonto. Bei Fragen zum Bestellvorgangunterstützen die CHECK24-Kundenberater persönlich per Telefon oderE-Mail*)Betrachtung aller im vierten Quartal 2018 (Stand: 10.12.2018) imShoppingbereich von CHECK24 getätigten Bestellungen;durchschnittlicher Artikelpreis und beliebteste Produkte: nurProduktkategorien mit mind. 1.000 Bestellungen imBetrachtungszeitraum; Liste mit betrachteten Stäten unter:http://ots.de/lVZ45I