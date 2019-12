Weihnachtsgeschenk für Sky Ticket Kunden: Zweiter paralleler Stream für Entertainment Ticket und Cinema Ticket freigeschaltet (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Sky Ticket wird für jetzt auch für Entertainment und CinemaTicket Kunden noch attraktiver - und das ohne Zusatzkosten- Mit nur einem Sky Monatsticket sehen Kunden die exklusiven SkyProgramme auf zwei Geräten gleichzeitig- Mit Sky Ticket genießen Kunden die neuesten Sky Originals, diebesten Serien von Partnern wie HBO, die aktuellstenKinoblockbuster und exklusiven Live-Sport. Jederzeit easymonatlich kündbar.19. Dezember 2019 - Mit diesem Weihnachtsgeschenk dürfte sich mancher Zwist umsrichtige Unterhaltungsprogramm unterm Weihnachtsbaum in Wohlgefallen auflösen:Allen Sky Ticket Kunden mit einem Entertainment, Cinema oder SupersportMonatsticket stehen ab sofort zwei parallele Streams zur Verfügung - und dasvöllig ohne Zusatzkosten. Will heißen: Kunden können ihre Lieblingsprogramme vonSky nun auf zwei unterschiedlichen Geräten gleichzeitig genießen -beispielsweise Fußballfans in der Familie den berühmten Boxing Day derenglischen Premiere League auf dem Fernseher, und Serienfans parallel dieneuesten Folgen von "His Dark Materials" auf dem Tablet oder Notebook.Kunden mit dem neuen Sky Sport Ticket, sowie Kunden mit einem Sky SupersportTagesticket steht wie bisher ein einzelner Stream zur Verfügung. Kombinieren sieeines dieser beiden Tickets jedoch mit einem Entertainment oder CinemaMonatsticket, erhöht sich die Zahl auf zwei verfügbare Streams für allegebuchten Tickets. Pro Kunde sind maximal zwei parallele Streams möglich.Schon zu Weihnachten dürfen sich Sky Ticket Kunden auf unzählige Highlights wieetwa hochkarätige HBO-Serien und aktuelle Kinoblockbuster freuen. Im CinemaTicket warten neue Filmhits wie "Der Junge muss an die frische Luft", "MaryPoppins' Rückkehr" und "100 Dinge", aber auch Klassiker wie alle "Der Herr derRinge" und "Der Hobbit"-Filme in der Extended Version. Im Entertainment Ticketenthalten sind Serienhighlights wie der Start der jeweils neuen, dritten Staffelder Kostümserien "Victoria" und "Die Medici - Herrscher von Florenz". Dazugibt's alle Staffeln von "Game of Thrones" und die ersten beiden Staffeln von"Babylon Berlin" als Einstimmung auf die neue Staffel (ab 24. Januar).Kunden des Supersport Tickets und des neuen Sky Sport Tickets und können sichüber die Feiertage auf unzählige Livesportevents freuen, etwa den Boxing Day undweitere Spieltage der englischen Premier League, auf die Festtage in der LIQUYMOLY Handball-Bundesliga, den neuen Tennis ATP Cup sowie den Golf PresidentsCup.Über Sky TicketMit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm vonSky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, dieneuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, dieaktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerätihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy onlinejederzeit kündbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4473660OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell