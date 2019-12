Weihnachtsgeschäft: Schlechte Aussichten für Einzelhandel - Online-Handel steuert auf Rekordwachstum zu (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Deutsche Kunden kaufen ihre Weihnachtsgeschenke immerspäter und geben deutlich weniger Geld aus als noch 2018. Das ist das Ergebniseiner Konsumentenbefragung von BearingPoint und dem IIHD Institut zum Status desdiesjährigen Weihnachtsgeschäfts auf Deutschlands meist frequentiertenEinkaufsstraßen. Während der Online-Handel boomt, hat der stationäre Handelweiter mit Einbußen zu kämpfen.Am zweiten Adventswochenende warteten noch 39,1 Milliarden Euro darauf, von denDeutschen im Weihnachtsgeschäft ausgegeben zu werden - ein freiesUmsatzpotenzial von 54,1 Prozent. Das ergibt die alljährlicheKonsumentenbefragung des IIHD Instituts und der UnternehmensberatungBearingPoint auf den 20 passantenstärksten Einkaufsstraßen Deutschlands.Kay Manke, Leiter Retail bei BearingPoint, dazu: "Für die verbleibende Zeit biszum Weihnachtsfest erwarten wir einen deutlichen Zuwachs der Umsätze. DieMehrheit der Konsumenten wartet mit dem Einkauf der Geschenke bis kurz vor demFest. Zwei Drittel nutzen außerdem Rabatttage wie den Black Friday und CyberMonday im November. Generell gilt aber: Ein Großteil shoppt mittlerweile lieberonline als im Geschäft. Stark rückläufige Passantenfrequenzen infolge eineszunehmenden Attraktivitätsverlusts der Innenstadt und das Schwächeln vonInnenstadtformaten erschweren die Situation für den stationären Einzelhandel imdiesjährigen Weihnachtsgeschäft."Rekordwachstum: Schon jetzt 12 Prozent plus im Onlinegeschäft Bereits seit 2015lassen sich rückläufige Wachstumsraten im für den Einzelhandel so bedeutendenWeihnachtsgeschäft beobachten. Makroökonomische Leitindikatoren sowie diegenerelle Konsumlaune der Deutschen lassen auch in diesem Jahr nicht auf eineUmkehr dieser Entwicklung hoffen (vgl. Holiday Newsletter Ausgabe #1, 2019).Während die Wachstumsdynamik des Online-Handels weiterhin ungebrochen ist,verliert der stationäre Einzelhandel deutlich an Boden. Die Entwicklung derPassantenfrequenzen bestätigt den zunehmenden Attraktivitätsverlust derInnenstädte sowie den Bedeutungsrückgang des Shoppings alsFreizeitbeschäftigung. Lediglich in fünf der 20 Top-Standorte lässt sich einAnstieg der Passentenzahlen gegenüber dem Vorjahr beobachten - dem gegenüberstehen rückläufige Zahlen von bis zu minus 19,8 Prozent in 15 derpassantenstärksten Städte. Der Online-Handel steuert indes auf einRekordwachstum zu. Nach neun Wochen des vierten Quartals liegen dieOnline-Umsätze in Deutschland bereits um 12 Prozent über den Vorjahreswerten(Quelle: bevh).Weihnachtsbudget: Passanten geben deutlich weniger Geld für Geschenke aus Auchdie Entwicklung der geplanten Weihnachtsausgaben der Konsumenten deutet auf einschwaches Geschäft im Einzelhandel hin. So liegt das durchschnittliche Budgetder Deutschen für Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr bei 400 Euro - ein Rückgangvon 240 Euro beziehungsweise 37,5 Prozent. München und Mannheim bilden imStädtevergleich die Schlusslichter. Hier liegt das Budget der Konsumenten knapp200 Euro unterhalb des Durchschnitts. In Wiesbaden, Köln, Bonn und Heidelbergplanen die Konsumenten etwa 100 Euro weniger als der Durchschnitt ein."Die Zahlen aus der Passantenbefragung bestätigen unsere sehr verhaltenePrognose für den Umsatzzuwachs im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Lediglichplus 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr sind zu erwarten, was maßgeblich auseinem starken OnlineWachstum resultieren wird - für den Einzelhandel ein sehrschwaches Ergebnis. Während typische Innenstadtformate, allen voran derFacheinzelhandel, massiv an Bedeutung verlieren, stehen aus Konsumentensicht indiesem Jahr maßgeblich zwei Kriterien im Vordergrund. Erstens, ein vielseitigesAngebot im Sinne einer größtmöglichen Handelsagglomeration und damit dieMöglichkeit des "One-Stop-Shoppings". Zweitens, der Wunsch nach günstigenPreisen", kommentiert Prof. Dr. HSG Jörg Funder, geschäftsführender Direktor desInstituts für Internationales Handels- und Distributionsmanagements (IIHD)."Responsible Retail": Wunsch nach Nachhaltigkeit verändert Kaufverhalten nurbedingt Das Thema Nachhaltigkeit steht in diesem Jahr nicht zuletzt aufgrund deröffentlichkeitswirksamen "Fridays for Future"-Demonstrationen zum Black Fridayim Fokus. Laut der Befragung stellt die Nachhaltigkeit der gekauften Produktefür 39,5 Prozent der Konsumenten ein entscheidendes Kriterium für die Auswahlder Weihnachtsgeschenke dar. Die Reduktion des Versandaufkommens durch Bündelungvon Bestellungen ist für 45,9 Prozent relevant. Die Konsumenten wollen zwarbewusster schenken und sich zum Teil auch ressourcenschonender verhalten,steigen aber nicht unbedingt auf Alternativgeschenke um. So treten anstelle vonphysischen Geschenken nicht notwendigerweise soziale Präsente wie beispielsweiseSpenden oder Patenschaften. Auch die Bereitschaft, für nachhaltige Geschenkemehr Geld auszugeben, fällt gering aus. 