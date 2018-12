Weihnachtsgeschäft 2018: Konsumenten in Kauflaune / Ergebnis der Konsumentenbefragung von BearingPoint und dem IIHD Institut macht Hoffnung auf einen starken Einkaufsendspurt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die jährliche Konsumentenbefragung des IIHD Instituts und derUnternehmensberatung BearingPoint auf den 20 passantenstärkstenEinkaufsstraßen Deutschlands zeigt eine gestiegene Kauflaune. Dasdurchschnittliche Budget der Konsumenten beträgt dieses Jahr 329 Euround liegt damit um 13 Prozent über dem Vorjahreswert. DieseEntwicklung unterstreicht die Wachstumsprognose der Studienautorenvon +3,3 Prozent auf 72,3 Milliarden Euro Umsatz für das diesjährigeWeihnachtsgeschäft (vgl. Holiday Newsletter Ausgabe #1, 2018).Die zwei Wochen vor Weihnachten durchgeführte Befragung zeigt,dass zu diesem Zeitpunkt bei den Konsumenten noch ein freiesUmsatzpotenzial von 38 Prozent für den deutschen Einzelhandelvorhanden war. "Dieses wird vorwiegend im stationären Einzelhandelrealisiert werden. Das liegt einerseits daran, dass die Bedeutung desOnline-Handels in den Tagen unmittelbar vor dem Fest aufgrund derBefürchtung der Konsumenten vor einer zu späten Lieferung abnimmt.Andererseits ist das geplante Online-Umsatzpotenzial ausKonsumentensicht bereits nahezu erschlossen. Es bleibt abzuwarten, obes dem stationären Einzelhandel gelingt, die noch freie Kaufkraftabzuschöpfen", so Prof. Dr. Jörg Funder, Geschäftsführender DirektorIIHD Institut.Konsumentenbedürfnis nach WeihnachtsambienteCenter- und Innenstadtlagen verteidigen auch in diesem Jahr ihreBedeutung als zentrale Anlaufstelle für Weihnachtsgeschenke. Wie auchin den Vorjahren weist das innerstädtische Shoppingcenter das höchsteCross-Channel-Potenzial auf und ist mit 62 Prozent die ersteAnlaufstelle online-affiner Konsumenten beim Weihnachtskauf imstationären Handel. Während das Einkaufscenter im vergangenen Jahrdeutlich an Bedeutung verlor (-8 Prozentpunkte), konnte dasBetriebsformat im diesjährigen Weihnachtsgeschäft wieder 7Prozentpunkte hinzugewinnen. Den zweiten Platz der wichtigstenEinkaufsziele der Deutschen belegt, wie auch im vergangenen Jahr, derFachmarkt. Ein Gewinner des diesjährigen Weihnachtsgeschäftes ist derWeihnachtsmarkt, mit einem Bedeutungszuwachs von 5 Prozentpunkten auf32 Prozent. Der Weihnachtsmarkt belegt somit den dritten Rang. EineErklärung hierfür ist das Konsumentenbedürfnis nachEinkaufserlebnissen und einem Weihnachtsambiente, das vorwiegend inInnenstadt-Formaten und auf Weihnachtsmärkten vermittelt wird.Mehrpreis durch klassische HandelstugendenFür eine besondere Atmosphäre beim Weihnachtseinkauf ist jedochnur jeder vierte Kunde bereit, höhere Preise zu akzeptieren. Einweihnachtliches Ambiente sowie eine festliche Dekoration werden zwarvorausgesetzt, allerdings werden kaum Aufpreise für eine visuelleUnterhaltung und Generierung einer Weihnachtsstimmung akzeptiert. DieErgebnisse der Befragung verdeutlichen hingegen eine Bereitschaft derKonsumenten, für wichtige Services und Leistungen des Handels einenMehrpreis zu zahlen. Dazu gehören insbesondere die Vereinfachung desEinkaufs , eine effiziente Abwicklung sowie eine profunde,persönliche Beratung und Betreuung. Eine eher untergeordneteBedeutung haben aus Kundensicht die persönliche Ansprache, dasAnbieten angepasster Produktvorschläge oder der Einsatz innovativerTechnologien am "Point of Sale". Die Integration von Kanälen wirdsogar als gering wertschöpfend empfunden.Die Gegenüberstellung zentraler Kanalcharakteristika desstationären und des Online-Handels zeigt, dass sichKundenanforderungen und -erwartungen an Vertriebskanäle infolge einessich verändernden Kundenverhaltens hin zu Cross-Channel-Shoppern, diesowohl stationär als auch online einkaufen, immer stärker annähern.Diese Entwicklung impliziert jedoch auch, dass Konsumentenhinsichtlich Preisen und Sortimenten teilweise sogar höhereErwartungen an den stationären, als an den Online-Handel haben.Aufgrund deutlich höherer Betriebskosten sowie räumlicherBeschränkungen ist dies durch den stationären Einzelhandel jedochkaum zu leisten."Für die verbleibende Zeit bis zum Weihnachtsfest 2018 erwartenwir einen deutlichen Zuwachs der Umsätze - vorwiegend im stationärenHandel. Wir raten diesem aber entschieden davon ab, sich in einenPreiskampf mit den Onlinern zu begeben. Stattdessen empfehlen wir demstationären Handel - sowohl im diesjährigen Weihnachtsgeschäft alsauch unterjährig -, sich auf seine Stärken zu fokussieren und diezentralen Werteversprechen auszuspielen. Dazu gehört, den Kunden eineinzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten sowie durch Beratung undServices zu überzeugen", so Kay Manke, Partner bei BearingPoint undRetail-Experte.Die Ergebnisse der Weihnachtsbefragung im Detail können überfolgenden Link abgerufen werden: http://ots.de/3PrMdL Das IIHD|Institut wendet sich damitvon langwierigen, isolierten Forschungsbestrebungen mit unklaremPraxisbezug ab. Vielmehr wird in kooperativen Projekten Forschungmit direkter Wirkung in den Unternehmen betrieben. Praxis- undanwendungsbezogene Forschung, Beratung und Weiterbildung sind dabeiin themenbezogene Competence Center gegliedert. 