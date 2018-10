Weihnachtsgeschäft 2018: Alle Jahre wieder - eine schöne Bescherung für den Handel (FOTO)

--------------------------------------------------------------Die Komplette Studie hierhttp://ots.de/y4H3B1--------------------------------------------------------------München (ots) -- Deloitte Christmas Survey 2018: Geschenkebudget bleibt mit 476 Euroauf hohem Niveau- Süßigkeiten, Geld und Gutscheine sind begehrteste Präsente- Wachstumsschub für stationären Einzelhandel: Mehr als zwei Drittelpräferieren Einkauf im traditionellen LadengeschäftDer deutsche Einzelhandel kann erwartungsvoll aufsWeihnachtsgeschäft blicken. Insbesondere das traditionelleLadengeschäft darf sich freuen: Mehr als zwei Drittel der Verbraucher(68 Prozent) wollen im stationären Handel auf Präsente-Jagd gehen.Das ist ein zentrales Ergebnis des Deloitte Christmas Survey 2018.Richtig los geht's einmal mehr im November - fast 40 Prozent machensich dann an die Beschaffung der Geschenke. Vor dem 1. Novemberkümmern sich bereits 18 Prozent um die Präsente. 21 Prozent kaufendiese zwischen dem 1. und 15. Dezember, 9 Prozent erst danach.Ganz oben auf der Favoritenliste stehen süße kulinarischeVerführungen, Geld und Geschenkgutscheine. Kinder dürfen sichinsbesondere auf Bücher freuen. Alles in allem bleibt dasGesamtbudget für die Feiertage auf hohem Niveau: 476 Euro werdenVerbraucher zu Weihnachten ausgeben - minimal weniger (-1,7 Prozent)als im Vorjahr (484 Euro). Bargeld ist nach wie vor dasgebräuchlichste Zahlungsmittel, digitale Bezahlmethoden können sichnoch nicht richtig durchsetzen.Stationärer Handel noch beliebter - Mobile -Commerce legt moderatzuDas traditionelle Ladengeschäft ist 2018 die Nummer eins für denEinkauf - wenn auch knapp. 68 Prozent der Befragten präferieren denstationären Handel. Das Netz kann seine Pole Position von 2017 nichthalten und liegt mit 67 Prozent bei der generellen Möglichkeit derMehrfachnennung einen Prozentpunkt hinter dem physischen Store. Dieenorme Dynamik des M-Commerce im Vorjahr hat sich in moderatesWachstum gewandelt - seine Popularität stieg um vier Prozentpunkteauf nunmehr 24 Prozent der Nennungen. Im Gegenzug bleibt das Internetaber die dominierende Inspirationsquelle. 47 Prozent holen sich hierAnregungen für den Geschenkeerwerb. 43 Prozent nutzen dafür dastraditionelle Ladengeschäft, 35 Prozent persönliche Empfehlungen.Zeitschriften/Magazine (30 Prozent) sowie TV (19 Prozent) sindhierfür weniger relevant."Die Bevorzugung traditioneller Geschenke wie Süßigkeiten undBücher, Geld und Gutscheine, die führende Position des stationärenHandels sowie das nahezu konstant hohe Geschenkebudget lassenerkennen, dass die Verbraucher in Deutschland das Bewährte wählen.Die Bedeutung des Internets und der kontinuierlich wachsende Einflussdes Mobile Commerce zeigen, dass das Weihnachtsgeschäft aber auch vonDynamik geprägt ist", erklärt Karsten Hollasch, Partner und LeiterConsumer Business bei Deloitte.Beratung, Verfügbarkeit und Service zählenWoher rührt der gute Stand des stationären Handels? Nach Ansichtder Befragten vor allem in der kompetenten Beratung, die 87 Prozentschätzen. Auch der sofortige Erhalt der Ware (82 Prozent) sowieKundendienst (80 Prozent) sprechen für ihn. Die primäre Stärke desInternethandels ist die ständige Verfügbarkeit, die 63 Prozentpositiv erwähnten. Des Weiteren überzeugt das Netz die Verbrauchermit Lieferservice und schnellem Preisvergleich (64 bzw. 56 Prozent).Traditionelle Geschenke bevorzugt - bei Männern, Frauen undKindernDas Weihnachtsgeschenk-Budget soll vor allem in Süßigkeiten, beiMännern zudem in Gutscheine und Bücher, bei Frauen ebenfalls inGutscheine, aber auch Kosmetikartikel investiert werden. Männerwünschen sich zudem Bargeld. Erwartungsgemäß kommen CDs und DVDs beiMännern besser an (22 bzw. 17%), während sich 27 Prozent der Frauenüber Schönheitsanwendungen freuen. Elektronische Devices spieleninsgesamt nur eine untergeordnete Rolle. Bemerkenswert: Bei Frauensind die Beliebtheitswerte im Vorjahresvergleich mit Ausnahme vonGutscheinen (+ 11 Prozentpunkte) in etwa gleichgeblieben, dieFavoriten der Männer haben aber insgesamt erheblich an Popularitäteingebüßt. Selber verschenken wollen die Verbraucher an ErwachseneGutscheine und Süßigkeiten, Jugendliche erhalten Geld und Gutscheine,Kinder vor allem Bücher und Spiele. Wunsch und Wahrscheinlichkeitliegen damit auch 2018 sehr eng beieinander.Cash ist KönigWenn in Fachgeschäft, Kaufhaus & Co. eingekauft wird, bezahlen diemeisten in bar. Mit 74 Prozent bevorzugen knapp drei Viertel Scheineund Münzen. Immerhin noch 65 Prozent nutzen die EC-Karte, 24 Prozentdie Kreditkarte. Rein digitale Optionen wie Digital Wallets hingegenwerden nur von 6 Prozent in Anspruch genommen: AsiatischeVerhältnisse scheinen in dieser Hinsicht in Deutschland nochZukunftsmusik.Top 10 der begehrtesten Geschenke 2018 (Mehrfachnennungen möglich)Frauen1 Süßigkeiten 46%2 Geschenkgutscheine 45%3 Kosmetika/Parfüms 42%4 Bücher 41%5 Geld 39%6 Beauty 27%7 Schmuck 21%8 Food & Drink 20%9 Kleidung/Schuhe 20%10 Veranstaltungstickets 20%Männer1 Süßigkeiten 39%2 Bargeld 36%3 Geschenkgutscheine 36%4 Bücher 34%5 Food & Drink 27%6 Kosmetika/Parfüms 24%7 Kleidung/Schuhe 22%8 CD 22%9 DVD/Blu-ray 17%10 Games 16%"Trotz Renaissance des Ladengeschäfts: Das Internet ist und bleibtein Hotspot für Angebot und Nachfrage zur Weihnachtssaison. Immerhininformiert sich hier knapp die Hälfte der Verbraucher -vor allem überSuchmaschinen und soziale Medien, aber auch andere Plattformen undPortale. 