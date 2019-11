Weihnachtsgeld ist steuerpflichtig (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Ob Weihnachtsgeld, Bonuszahlung oder Gewinnbeteiligung: Bestimmte Geldleistungendes Arbeitgebers gelten als Sonderzahlung und sind für den Arbeitnehmersteuerpflichtig. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V.(VLH) informiert.Knapp neun von zehn Tarifbeschäftigten in Deutschland (86,9 Prozent) erhalten imJahr 2019 Weihnachtsgeld, wie das Statistische Bundesamt kürzlich mitteilte.Durchschnittlich handle es sich dem Bundesamt zufolge um 2.632 EuroWeihnachtsgeld brutto und damit 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr.Nach den aktuellen Daten des WSI-Internetportals "Lohnspiegel.de" derHans-Böckler-Stiftung sind es allerdings nur 76 Prozent der Tarifbeschäftigtenund 42 Prozent der übrigen Arbeitnehmer. In der Gesamtheit erhalten der Stiftungzufolge 53 Prozent der Arbeitnehmer Weihnachtsgeld.Sonderzahlung treibt Steuersatz in die HöheFür alle Arbeitnehmer, die Weihnachtsgeld erhalten, gilt: Durch das höhereMonatsgehalt - Gehalt und Sonderzahlung werden gemeinsam überwiesen - steigtauch der Steuersatz. Das bedeutet, dass in diesem Monat höhere Abzüge bei zumBeispiel der Lohnsteuer, dem Solidaritätszuschlag und der Kirchensteuer fälligwerden. Es bleibt unterm Strich weniger Netto vom Brutto.Geld mit Abgabe der Steuererklärung zurückholenHat ein Arbeitnehmer in einem Monat zu viel Steuern gezahlt, kann er sich unterbestimmten Umständen das Geld über die Steuererklärung im kommenden Jahr vomFinanzamt zurückholen. Der Weg: Rechtzeitung und vollständig dieEinkommensteuererklärung ausfüllen und beim zuständigen Finanzamt einreichen.Über die VLHDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) erstellt fürseine Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt Freibeträge, ermitteltund beantragt Förderungen und Zulagen, prüft den Steuerbescheid und einigesmehr.Die VLH ist mit einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLH stelltaußerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater: Von dreizertifizierten Beratern aller Lohnsteuerhilfevereine sind zwei von der VLH.Gegründet im Jahr 1972, erstellt die VLH für ihre Mitglieder dieEinkommensteuererklärungen im Rahmen der gesetzlichen Beratungsbefugnis nach § 4Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Christina GeorgiadisVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH, übermittelt durch news aktuell