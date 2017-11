Weihnachtsbeleuchtung: 5 Tipps zum Stromsparen / 190 Mio. Euro Stromkosten für Lichterkette, Schwibbogen & Co. / Tausch von alter Weihnachtsbeleuchtung spart bis zu 95 Prozent

Berlin, 30. November 2017 (ots) - Bald brennen sie wieder überall:Lichterketten, blinkende Sterne und Schwibbögen sorgen in derWeihnachtszeit für besinnliche Stimmung. Rund siebzehn MilliardenLämpchen leuchten jedes Jahr in deutschen Haushalten. Allerdings istdie Weihnachtsbeleuchtung nicht nur schön anzuschauen, sondernverbraucht auch viel Strom. Darauf weist die gemeinnützigeBeratungsgesellschaft co2online (www.co2online.de) hin.Rund 660 Millionen Kilowattstunden benötigt die jährlicheDekoration laut Schätzungen. Das ist so viel wie der Jahresverbrauchaller Haushalte in einer Großstadt wie Duisburg. Dabei entstehenKosten von etwa 190 Millionen Euro sowie 390.000 Tonnen CO2. Miteinfachen Tipps lassen sich Stromverbrauch, Kosten und CO2-Emissionendeutlich senken.1. Tipp: Lichterketten austauschenSchnell die alten Lichterketten aus dem Keller holen? Auch wennsie noch funktionieren: Sind es Lichterketten mit alten Glühlampen,lohnt sich ein Tausch. Denn im Vergleich sparen LED-Lichterketten biszu 95 Prozent Strom. So verbraucht eine herkömmliche Lichterkette mit100 Lampen bei täglich acht Stunden Betrieb in der Weihnachtszeit 32Kilowattstunden. Das ergibt Stromkosten von fast 10 Euro - für eineeinzige Lichterkette. Eine vergleichbare LED-Lichterkette benötigtdagegen nur rund 2 Kilowattstunden (0,56 Euro). LEDs haben imVergleich zu Glühlampen außerdem eine deutlich längere Lebensdauer.Es gibt sie ab etwa 10 Euro im Handel.2. Tipp: Steckerleisten oder Zeitschaltuhren nutzenSo schön das Weihnachtswunderland auch ist: Eine24-Stunden-Dauerbeleuchtung sollte vermieden werden. Denn die sorgtnicht nur für hohe Stromkosten, sondern belastet auch das Klima. DerDauerbetrieb einer Lichterkette mit alten Glühlämpchen schlägt in derWeihnachtszeit mit mehr als 56 Kilogramm CO2 und fast 30 Euro zuBuche. Klima und Geldbeutel zuliebe ist es also sinnvoll, die Lichternur bei Dunkelheit anzuschalten. Wer das ständige Ein- undAusstöpseln umgehen möchte, kann abschaltbare Steckerleisten nutzen.Noch praktischer sind Zeitschaltuhren.3. Tipp: Solar oder Akkus statt Batterien verwendenEin Lichtermeer ohne Kabel-Chaos? Viele Verbraucher greifen dafürzu batteriebetriebenen Lichterketten - die sind zwar praktisch, aberauch schlecht für die Umwelt. Wer eine umweltfreundliche Lösungsucht, kann sich für die Außenbeleuchtung solarbetriebeneLichterketten zulegen. Diese laden sich tagsüber auf und beleuchtenabends Haus oder Garten, bis zu acht Stunden lang. SolarbetriebeneLED-Lichterketten sind ebenfalls ab etwa 10 Euro erhältlich. StattBatterien sind außerdem Akkus empfehlenswert.4. Tipp: Zu Ökostrom wechselnSollen die CO2-Emissionen für Weihnachtsbeleuchtung weiter sinken,ist ein Wechsel zu Ökostrom ratsam. Was viele nicht wissen: Häufigist Ökostrom sogar günstiger als konventioneller Strom. Zum Beispielzeigt ein Vergleich für Berlin: Dort sind selbst teureÖkostromanbieter günstiger als der Grundtarif des lokalenEnergieversorgers.5. Tipp: Stromverbrauch vergleichen und dauerhaft senkenWer seine Stromkosten über die Weihnachtszeit hinaus senkenmöchte, sollte sie als erstes prüfen - zum Beispiel mit dem"StromCheck" (www.co2online.de/stromcheck). Der kostenloseOnline-Ratgeber liefert einen Vergleich zu ähnlichen Haushalten undgibt individuelle Tipps zum Sparen. Das ebenfalls kostenloseEnergiesparkonto (www.energiesparkonto.de) und die App "EnergieCheck"helfen dabei, den Stromverbrauch langfristig im Blick zu behalten -und sie machen Sparerfolge sichtbar.Noch mehr Tipps zum Senken der Stromkosten und CO2-Emissionen gibtes auf www.co2online.de/energie-sparen/strom-sparen.Hinweis an die RedaktionenDaten für eine Tabelle oder Infografik zu Lichterketten gibt es imPressebereich - bei der Pressemitteilung unter "Downloads". Aufwww.co2online.de/presse gibt es außerdem kostenloses Bildmaterial undInfografiken.Über "Mein Klimaschutz" und co2online"Mein Klimaschutz" (https://www.mein-klimaschutz.de) ist eineMitmachkampagne von co2online im Auftrag desBundesumweltministeriums. Die gemeinnützige Beratungsgesellschaftco2online (http://www.co2online.de) setzt sich für die Senkung desklimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit 2003 helfen die Energie- undKommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom- undHeizenergieverbrauch zu reduzieren.Kontakt:Jens Hakenesco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 9 | 10829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65-10 | Fax: 030 / 780 96 65-11E-Mail: jens.hakenes@co2online.dewww.co2online.de/twitter | www.co2online.de/facebookOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell