Weihnachtsbaum: Autotransport mit Anhänger als sicherste Variante / TÜV Rheinland: Baum immer mit Gurten sichern / Beim Dachtransport ist Gepäckträger zwingend notwendig

Köln (ots) - Der Weihnachtsbaum ist für viele Menschen amHeiligabend ein unverzichtbarer Wohnzimmerschmuck. Beim Transport mitdem Privatfahrzeug ist Vorsicht geboten. "Grundsätzlich verhält essich beim Weihnachtsbaum wie bei jeder Ladung. Er muss so gesichertwerden, dass er bei jedem Verkehrsverhalten fest an Ort und Stellebleibt - ob am oder im Fahrzeug", sagt Steffen Mißbach, Kfz-Expertebei TÜV Rheinland. Ist dies nicht der Fall, können sich zwangsläufigBußgelder ergeben. Löst sich der Baum während der Fahrt, wird er fürandere Verkehrsteilnehmer zu einem überaus gefährlichen Hindernis.Passt der Baum nicht in den Innenraum des Fahrzeugs, ist derTransport per Anhänger die geeignetste Methode. Im besten Falleschließen sich mehrere Personen zusammen, verladen die Bäumefachgerecht im Anhänger und schützen diese mit einer Plane. Das istsicher und schont auch den Baum, der andernfalls vom Fahrtwindaustrocknen könnte.Auf gültige Prüfzeichen achtenEine Alternative zum Anhänger ist der Transport auf dem Dach desFahrzeugs, sofern ein Dachgepäckträger zur Verfügung steht. Ohnediesen lässt sich der Baum nicht sicher am Auto befestigen. Doch auchmit Gepäckträger gibt es einiges zu beachten: Kennzeichen,Scheinwerfer, Rückleuchten und Blinker dürfen nicht verdeckt sein.Der Christbaum darf weder vorne noch seitlich die Ausmaße des Autosüberschreiten. Ragt er mehr als einen Meter über das Heck hinaus,muss die Spitze mit einem roten, mindestens 30 mal 30 Zentimetergroßen Tuch und bei Dunkelheit mit einem roten Licht gekennzeichnetsein. "Die Ladung muss fest am Dachgepäckträger verzurrt werden.Dabei nur Gurte und Gepäckträger mit gültigem Prüfzeichen verwenden",sagt Mißbach. "Die Spitze des Baumes sollte nach hinten zeigen, damitder Fahrtwind die Äste nicht beschädigt."Lieferservice in Anspruch nehmenEs empfiehlt sich schon beim Kauf darauf zu achten, dass derAbholort des Baumes in der Nähe liegt. "Wer ganz auf Nummer sichergehen möchte, lässt sich den Baum einfach nach Hause liefern", rätMißbach.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell