Weihnachtsartikel im Wert von 127,2 Millionen Euro im Jahr 2017 nach Deutschland importiert

Wiesbaden (ots) - Fakten zum FestIm Jahr 2017 wurden Weihnachtsartikel im Wert von 127,2 MillionenEuro nach Deutschland eingeführt. Dazu zählen beispielsweiseChristbaumschmuck oder Weihnachtsfiguren. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war das gegenüber dem Vorjahreine Steigerung um 1,0 %. Mit 89,7 Millionen Euro kamen etwa 70 % derEinfuhren aus China.Der deutsche Weihnachtsbaum hat sich zum Exportgut entwickelt. ImJahr 2017 wurden ein Drittel mehr (+35 %) Weihnachtsbäume exportiertals im Jahr zuvor. Insgesamt waren es knapp 897 000 Stück (2016: 665000). Importiert wurden allerdings mit 2,2 Millionen noch deutlichmehr. Ein wenig überraschend ist für viele vielleicht, dass 91 %davon aus unserem nördlichen Nachbarland Dänemark stammen.Die Freude am Schenken beschert dem Einzelhandel im November undDezember die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Etwa ein Fünftel desJahresumsatzes (19 %) wurde 2017 zu Weihnachten erzielt. Ambedeutendsten ist das Weihnachtsgeschäft unter anderem für denEinzelhandel mit Spielwaren (26 %), Büchern (24 %) sowie Uhren undSchmuck (23 %).Weihnachtssterne sind ein beliebtes Mitbringsel zu den Festtagenund zieren in der Weihnachtszeit fast jede Fensterbank. Etwa jedesechste in Deutschland produzierte Zimmerpflanze war 2017 einWeihnachtsstern. Insgesamt zogen die Gartenbaubetriebe rund 17Millionen Stück als Fertigware auf. Dabei handelte es sich umPflanzen, die alle Stufen der Produktion durchlaufen haben und an denEndverbraucher verkauft werden.Der Weihnachtsmonat Dezember ist zunehmend Reisezeit. Die Anzahlder Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Deutschland hat sichinnerhalb von zehn Jahren um ein gutes Drittel (+34 %) erhöht: von21,3 Millionen im Dezember 2007 auf 28,6 Millionen im Dezember 2017.Die Mehrheit der Gäste kam dabei aus dem Inland.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell