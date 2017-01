Weihnachts-Shopper treiben Zalando-Umsatz an

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

BERLIN (dpa-AFX) - Das Weihnachtsgeschäft hat beim Onlinehändler Zalando ordentlich die Kassen klingeln lassen.



Zwischen Oktober und Dezember übersprang das MDax -Unternehmen erstmals in einem Quartal die Milliardengrenze beim Umsatz. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich nach ersten Berechnungen von den im Vorjahr erzielten 71,8 Millionen auf voraussichtlich 81 bis 104 Millionen Euro, wie Zalando am Dienstag in Berlin mitteilte.

Im Gesamtjahr setzte Zalando zwischen 3,63 und 3,64 Milliarden Euro um, was einem Plus von 22,9 bis 23,1 Prozent zum Vorjahr entspricht. Das operative Ergebnis verdoppelte sich in etwa auf 202 bis 225 Millionen Euro. Die operative Marge steigt somit von 3,6 Prozent auf 5,6 bis 6,2 Prozent. Seine eigenen Prognosen dürfte Zalando damit erfüllen. Die Aktie gab in einer ersten Reaktion vorbörslich nach. Händler erklärten dies mit Gewinnmitnahmen, da das Papier zuletzt gut gelaufen war./she/jha/stb