Weihnachtlich glänzet der Wald - Was sich Wildtiere jetzt im Winter wünschen! (AUDIO)

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Der Weihnachtsmann ist ja gerade dabei,kräftig seine Rentiere zu striegeln, damit er pünktlich zum Fest die Geschenkeausliefern kann. Ob er seinen treuen Gefährten danach wenigstens auch einenWunsch erfüllt, ist leider nicht überliefert. Aber was Sie den Tieren im Waldüber den Winter hinweg Gutes tun können, weiß Helke Michael.Sprecherin: Wildtiere haben keine Heizung und keinen heißen Tee, um den Winterzu überstehen. Dennoch schaffen sie es mit ganz unterschiedlichen Strategien.O-Ton 1 (Torsten Reinwald, 23 Sek.): "Der Siebenschläfer hält einfachWinterschlaf, verschläft den Winter. Der Dachs hat tatsächlich eine Heizung,eine Bio-Heizung. Der sammelt im Herbst Pflanzenmaterial, damit polstert er dieHöhle aus, und das Material verrottet und gibt Wärme ab. Andere Tiere fressensich eine Speckschicht an, zum Beispiel das Wildschwein. Wieder andere Tiereschalten in den Energie-Spar-Modus. Das sind die Pflanzenfresser Hirsch und Reh,die reduzieren die Körpertemperatur und sogar den Herzschlag."Sprecherin: Sagt Torsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband und erklärt, wie wirMenschen den Tieren in der kalten Jahreszeit helfen können.O-Ton 2 (Torsten Reinwald, 33 Sek.): "Wichtig für Tiere ist im Winter Ruhe,damit sie ihre Fettvorräte, ihre Fettreserven nicht vorzeitig aufbrauchen. Wasfatal sein kann, ist eine falsche Fütterung. Kuchenreste, Reste vomFesttagsbraten, Nudeln, Brot, das alles hat im Wald nichts zu suchen, im Parkund auch im Teich nicht. Das ist eher schädlich für die Tiere, das sollten wirlassen. Wenn es wirklich ein harter Winter wird, mit viel Eis und Schnee, dannleiden hauptsächlich die Pflanzenfresser, wie Reh und Hirsch, und dann kann dieBehörde eine Notzeit ausrufen - und Jäger und Förster müssen dann artgerechtesFutter wie zum Beispiel Heu füttern."Sprecherin: Nur die Wintervögel dürfen mit dem üblichen Vogelfutter versorgtwerden. Sie brauchen es zwar nicht unbedingt, aber schaden tut es auch nicht.Apropos schaden: Denken Sie bitte besonders im Januar und Februar beimWaldspaziergang mit der Familie unbedingt daran, dass Sie dort nur zu Gast sind:O-Ton 3 (Torsten Reinwald, 18 Sek.): "Wenn wir auf den Wegen bleiben, dannkönnen die Tiere das sehr gut einschätzen, es droht keine Gefahr. Wenn wir aberquerfeldein laufen, dann stört das, bedeutet Stress, die Tiere verbrauchenEnergiereserven, die sie brauchen für den Winter. Bei Hunden sagen wir ganzklar, sie sollten immer auf Ruf oder Pfiff zurückkommen und nicht anfangen zustöbern."Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos zum Thema und weitere gute Tipps für Ihrennächsten winterlichen Waldspaziergang finden Sie im Netz unterwww.jagdverband.de.