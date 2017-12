Auch Weihnachten wollen Autofahrer saubere Autos (FOTO)

Köln (ots) -- Krümel sind bei 33 Prozent auch während der Weihnachtszeit im Autotabu- Schneematsch und Streusalz im Winter stören 75 Prozent derBefragtenKnirscht es beim Bremsen komisch im Innenraum? Dann sind zurWeihnachtszeit vielleicht Schneematsch oder Spekulatiuskrümel derGrund dafür. Allerdings sagen in einer von Ford beauftragten Umfrage75 Prozent der Befragten, dass auch in der Weihnachtszeit Kekskrümelnichts im Autoinnenraum zu suchen haben.Jedem Dritten ist es egal, ob die Krümel auf den Sitzen vonSpekulatius oder anderem nicht-saisonalem Gebäck stammen: Entwederzum Essen aussteigen oder hungern. Während zwei von fünf Fahrern demHunger immer die Vorfahrt lassen und Keksreste im Auto dulden,erbarmen sich neun Prozent lediglich während der Weihnachtszeit undmachen eine "Krümel"-Ausnahme. Ein weiteres Fünftel erträgt dieKrümelgefahr, so lange in der Tüte gegessen wird.Winter bedeutet aber auch Schneematsch und Streusalz. Und beidiesem Thema wird härter durchgegriffen: Fast drei Viertel sind sicheinig: Vor dem Einsteigen sollten die Schuhe draußen abgeklopftwerden. Nur 24 Prozent nehmen zu ihren Gebäckresten auch nochSchneematsch in Kauf und lassen einfach einsteigen. Grund dafür istfür etwa 12 Prozent eine einfache Rechnung: Je schneller alleeinsteigen, desto früher wird es auch kuschlig warm im Auto. EinigeFahrer vertrauen auch einfach fest auf ihre Gummimatten, die sichschnell ausschütteln lassen. Penibel zeigt sich nur ein verschwindendgeringer Teil von drei Prozent: Hier wird zuerst mit dem Stock oderetwas ähnlichem das Profil gereinigt, bevor es in des DeutschenLiebling geht.Keine Lust auf SaubermachenAuf häufiges Reinigen haben die meisten Deutschen jedoch wenigLust: Nur 25 Prozent der Befragten reinigen monatlich ihr Fahrzeug,33 Prozent immerhin noch jeden zweiten Monat und weitere 25 Prozentgreifen sogar nur ein Mal pro Quartal zu Putzlappen.Die aktuelle Umfrage wurde von Ford im Dezember 2017 unter 1503Befragten im Alter zwischen 18 und 75 Jahren durchgeführt.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell