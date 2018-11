"Weihnachten bei uns": Der Dresdner Kreuzchor auf "Abwegen" (FOTO)

Leipzig (ots) -Seit 2006 begleitet ein Filmteam sechs Kruzianer in ihrem Alltag.Ab 29. November um 19.50 Uhr zeigt der MDR in der fünften Staffelhautnah die stressige, aber auch sehr emotionale Adventszeit.Schließlich steht das große Adventskonzert im Dresdner Fußballstadionvor der Tür und das nicht mit klassischer Musik, sondern jazzigenTönen.Tamino, Clemens, Friedrich, Philipp, Timo und Julius freuen sichauf dieses Großereignis, denn so ein Stadion ist doch ein ungewohnterOrt zum Singen. Über 20.000 Zuschauer werden erwartet. Und die Jungsunter Kreuzkantor Roderich Kreile wagen sich in ungewohnte Gefilde.Mit viel Aufregung starten die Gesangsproben zum jazzigen Repertoire.Clemens ist erst seit zwei Jahren im Kreuzchor, darf aber schon beiDreharbeiten für einen Fernsehtrailer mit dabei sein.Zuvor aber packen die Kruzianer ihre Koffer. Der Chor fährt aufWeihnachtstournee und wird für drei Tage in Berlin im Konzerthaus amGendarmenmarkt auftreten. Tamino kämpft mit seinem Heimweh. Für ihnist es die erste Tournee in seinem Kruzianer-Leben. Ohne Eltern,Wohnen im Hotel - alles ist für ihn ungewohnt. Die Älteren, wie Timound Julius, freuen sich dagegen, neben dem Gesang im Konzerthaus,auch auf die vielen Freizeitaktivitäten. So gehen alle Jungs zusammenin einen Schokoladenladen und kreieren ihre eigene Schokolade. Einsüßes Vergnügen und gleichzeitig können die Sängerknaben gleich einWeihnachtsgeschenk basteln."Weihnachten bei uns: Der Kreuzchor - Engel, Bengel und Musik" ab29. November vier Folgen donnerstags um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen.Am 20. Dezember wird im Anschluss das Stadionkonzert des Kreuzchorslive übertragen.Pressefotos unter pressefoto@mdr.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Kerstin Gensel-Dittmann,Tel.: (0341) 3 00 65 35, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell