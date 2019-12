Weihnachten und Silvester: Apothekenfinder 22 8 33 hilft bei der Suche nach Notdienst-Apotheken (FOTO)

Berlin (ots) - Mit dem Apothekenfinder 22 8 33 lassen sich zu Weihnachten undSilvester schnell und unkompliziert die jeweils nacht- und notdienstleistendenApotheken überall in Deutschland finden. Darauf weist die ABDA -Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hin, die diesen Service bundesweitanbietet. Ob Rügen oder Schwarzwald, Taunus oder Lausitz - etwa 1.300 Apothekenversorgen nachts, sonntags und an allen Feiertagen die Menschen jederzeit mitdringenden Arzneimitteln. Der Apothekenfinder 22 8 33 wird pro Jahr rund 15Millionen mal für solche Apothekensuchen in Anspruch genommen, davon fast 14Millionen mal online über das Verbraucherportal www.aponet.de. Aber auch jeweilseine halbe Million mal werden die Smartphone-App und die mobile Webseite vonPatienten und deren Angehörigen genutzt.Wer zu Weihnachten oder Silvester eine nacht- oder notdiensthabende Apotheke amHeimat- oder Urlaubsort sucht, kann zwischen folgenden Optionen desApothekenfinders auswählen: Die kostenfreie App für Smartphones gehört ebensozum Angebot wie die mobile Webseite für Handys. Per Mobiltelefon kann manbundesweit ohne Vorwahl die 22 8 33 anrufen oder eine SMS mit der fünfstelligenPostleitzahl dorthin schicken (69 Cent pro Minute/SMS). Von zu Hause aus könnenPatienten kostenfrei die Festnetznummer 0800 00 22 8 33 wählen oder auf dasGesundheitsportal www.aponet.de zugreifen. Darüber hinaus kann man sichnatürlich auf die bekannten Optionen ohne technische Geräte verlassen: DieKontaktdaten der nächstgelegenen Notdienstapotheken hängen immer imApothekenschaufenster aus und werden in vielen Lokalzeitungen abgedruckt.Weitere Informationen unter www.abda.de und www.aponet.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 4000 4132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 4000 4137, c.splett@abda.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7002/4470610OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. ApothekerverbändeOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell