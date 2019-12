Weihnachten so sexy wie noch nie: Über die Hälfte der Paare beschenkt sich erotisch

Leipzig/Hof (ots) - "Süßer die Glocken nie klingen" heißt es dieses Jahr nichtnur im Weihnachtschor, sondern auch in deutschen Schlafzimmern. Laut eineraktuellen Umfrage unter 5.000 Mitgliedern der Erotik-Community JOYclub planenmehr als die Hälfte der Befragten ihrer/ihrem Liebsten dieses Jahr einerotisches Geschenk unter den Baum zu legen. Statt Sextoys oder Dessous stehtvor allem die romantische Zweisamkeit ganz oben auf der Wunschliste.Romantische Erotikgeschenke liegen im TrendWeihnachtszeit - besinnliche Zeit. Die Sehnsucht nach Harmonie und Sinnlichkeitbestimmt die Auswahl der Geschenke. Während Intimschmuck (1,6 %), Handschellen &Peitschen (2,8 %) und Sextoys (4,0 %) die hinteren Plätze belegen, stehen beibeiden Geschlechtern vor allem romantische Erotikgeschenke hoch im Kurs. Sowünschen sie 23,7 % der Befragten einen erotischen Kurzurlaub zu zweit und 10,8% eine erotische Massage vom Partner.Keine Lust auf Abenteuer - Kuschelsex statt Rollenspiele"Welches erotische Abenteuer wünscht du dir zu Weihnachten?", wollte der JOYclubvon seinen Mitgliedern wissen. Eindeutiger Sieger: Kuschelsex vor dem Kamin(35,7 %). Auch hier bestätigt sich das Verlangen der Deutschen nachweihnachtlicher Romantik. Auf den hintersten Plätzen landeten hingegen das"Rollenspiel als Engel und Knecht Ruprecht" und "Sex in der Seilbahn während desWinterurlaubs".JOYclub-Experte Manuel Binternagel weiß: "Weihnachten ist eine wunderbare Zeit,um Erotik in der Beziehung auszuleben oder wiederzubeleben. Ein wohlduftendesMassageöl oder ein Gutschein für eine Übernachtung im Romantikhotel als Geschenksind weniger aufdringlich als Sextoys und doch ein aufregender Fingerzeig: "Ichbegehre Dich!"Pressekontakt:MANUEL BINTERNAGELPressesprecherpresse@joyclub.de0341/993964-0https://www.joyclub.news/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106057/4462379OTS: JOYclubOriginal-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuell