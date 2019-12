Weihnachten ohne Magenprobleme (AUDIO)

Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Alle Jahre wieder nehmen wir uns vor,während der Weihnachtstage nicht so viel zu essen. Aber erstens kommt es andersund zweitens als man denkt. Marco Chwalek hat Tipps für uns, wie man Weihnachtenohne Magenprobleme genießen kann:Sprecher: Weihnachten wollen wir mal nach Herzenslust schlemmen undzwischendurch auch naschen, schreibt das Apothekenmagazin Baby und Familie. Aberder Essmarathon kann uns dann schwer im Magen liegen. Warum das so ist, erklärtuns Chefredakteurin Stefanie Becker:O-Ton Stefanie Becker: 23 Sekunden"Fettreiches Essen, wie zum Beispiel Gans, das macht dem Magen besonders zuschaffen, weil Fett die Magenentleerung verzögert. Und oft gibt es dazu blähendeSpeisen wie Kohl, Hülsenfrüchte und Zwiebeln, die für Darmgase sorgen. Und wirddas Weihnachtsessen dann noch scharf gewürzt und dazu Alkohol getrunken, dannkönnen die Schleimhäute gereizt werden und es kann zu Sodbrennen führen."Sprecher: Wir können aber auch schon vorbeugend etwas für unser Wohlbefindentun:O-Ton Stefanie Becker: 14 Sekunden"Das beste Mittel ist natürlich, kleinere Portionen zu essen und nicht zu spätam Abend. Außerdem sollten wir ausreichend Alkoholfreies trinken und nach einemüppigen Weihnachtsessen uns nicht hinlegen, sondern lieber einen ausgiebigenSpaziergang machen."Sprecher: Liegt uns das Festessen trotzdem schwer im Magen, dann gibt es Mittel,die uns helfen, uns wieder wohler zu fühlen:O-Ton Stefanie Becker: 15 Sekunden"Gegen Sodbrennen und Magenreizung helfen Antazida und gegen BlähungenDimeticon. Bei Völlegefühl helfen oft auch Tees mit Fenchel, Anis oder Kümmel.Und damit die Magensäurebildung angeregt wird tun Tees mit Löwenzahn und Enziangut."Abmoderationsvorschlag: Und noch ein hilfreicher Tipp von Baby und Familie: Wennwir langsam und in Ruhe essen, hilft dies auch das Völlegefühl zu reduzieren.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4472256OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell