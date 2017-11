Weihnachten führt die Familie zusammen - und gutes Essen

Köln (ots) - REWE startet neue vierwöchige TV-Kampagne mitkreativem SpotIn unserer Zeit ist es selbstverständlich, dass die Generationeneiner Familie an weit entfernten Orten leben und arbeiten. Währendviele Familientraditionen sich aufzulösen beginnen, ist Weihnachtennach wie vor etwas Besonderes: Der perfekte Anlass, die Liebsten zutreffen, gut zu essen und gemeinsam schöne Stunden zu verbringen. Derneue TV-Spot von REWE, der erstmals am Sonntag (26.11.) zu sehen seinwird und den Kern der vierwöchigen Weihnachtskampagne bildet, führtdiese Tatsache in kreativen wie emotionalen Bildern vor Augen."Weihnachten steht für die Tage im Jahr, die wir am liebsten imKreis unserer Angehörigen verbringen möchten. Mit unserem Spotvermitteln wir dieses uns allen bekannte heimelige Weihnachtsgefühlvon Wärme, Vertrautheit und Verbundenheit, das sich automatischeinstellt, wenn wir in der Familie angekommen sind", erklärt ElkeWilgmann, Bereichsleiterin Marketing bei REWE. "Gleichzeitig spiegeltder Film unsere Markenstrategie wieder, unser Handeln und unsereSortimentspolitik konsequent auf den Menschen und seine Bedürfnisseauszurichten. Oder anders ausgedrückt: Der Kunde kommt bei uns anerster Stelle!"Im Zentrum des Geschehens steht die Reise des Sohnes zu denEltern, die das Fest vorbereiten. In innovativer Splitscreen-Technikwerden die zwei Handlungsstränge zusammengefügt und bildenkünstlerische Bildkompositionen der ungewöhnlichen Art. DieZubereitung der feinen Speisen wird stimmig kombiniert mit denEtappen des Weges. Auch machen die Bilder des Spots die Vorfreudeerlebbar, mit denen die Akteure des Films agieren. Die Story findetschließlich am gedeckten Festtagstisch ihren Höhepunkt, wenn der Sohnankommt und auf die versammelte Familie trifft. Die filmischeBotschaft ist: Eine wesentliche Zutat für ein gelungenesWeihnachtsfest sind die Menschen, die zum Fest zusammenkommen. Unddie weiteren Zutaten gibt es bei REWE. Denn die 45-sekündigeWeihnachtsgeschichte im TV endet mit dem Verweis auf das attraktiveProduktangebot von REWE Feine Welt. Der Spot ist unterrewe.de/weihnachten zu sehen und eingebunden in eine Rezeptwelt mitvielen Inspirationen zum Fest.Zur starken Wirkung des Spots trägt auch der Song "On my way" vonSängerin Lucine Gregster bei. Der Titel wird rund eine Woche nachKampagnenstart auf den gängigen Streamingplattformen wie Spotify undiTunes zum Download verfügbar sein.Des Weiteren beinhaltet die 360-Grad-Kampagne weitere klassischeOnline-, Print- und POS-Marketingmaßnahmen.Das verantwortliche Team:Auftraggeber: REWE Markt GmbH, KölnGesamtverantwortung: Elke Wilgmann, Bereichsleitung Marketing, REWEMarkt GmbHProjektleitung: Julia Eßer, REWE Markt GmbHLeadagentur: thjnk Hamburg GmbHFilmproduktion: Cobblestone Filmproduktion GmbHRegie: Jason SmithMusik: Supreme Music GmbHDigitalagentur: REWE Digital GmbHÜber REWE:Mit einem Umsatz von 18,4 Mrd. Euro (2016), rund 120.000 Mitarbeiternund weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu denführenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWEMärkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleutebetrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels-und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000Beschäftigten und 15.000 Märkten in 19 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiterin rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro.Pressekontakt:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell