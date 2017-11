"Weihnachten im Schuhkarton" startet Online-Packen / Bis 30.11. per Mausklick mehr als einen Glücksmoment schenken

Berlin (ots) - Die Abgabefrist für Päckchen von "Weihnachten imSchuhkarton" ist abgelaufen: Ab dem 16. November nehmen Abgabestellenkeine Pakete mehr für die diesjährige Sammlung von "Weihnachten imSchuhkarton" entgegen. Über 400.000 Mal hatten Päckchenpacker seit 1.Oktober auf der Internetseite der Aktion nach einem Abgabeort inihrer Nähe geschaut. "Wie viele Kinder wir dank der Geschenke diesesJahr letztlich erreichen können, wissen wir dann rund um Nikolaus",sagt Sprecher Tobias-B. Ottmar. Nachzügler und Spätentschlossenekönnen ihre Geschenkpakete noch bis 30. November auf dem Postweg andie Büros von Geschenke der Hoffnung in Berlin oder Graz schicken.Zudem gibt es für Personen mit knappem Zeitbudget wieder dieMöglichkeit, unter www.online-packen.de sein Päckchen digital auf denWeg zu bringen. Freiwillige füllen dann die Schatzkisten in derBerliner Weihnachtswerkstatt.Freiwillige machen Päckchen versandfertig"Es wäre schade, wenn wir nicht auch denen noch eine Chance gebenwürden ihr Paket abzugeben, die es aus unterschiedlichen Gründennicht mehr zur Abgabestelle geschafft haben. Sobald die letztenPakete dann bei uns eingegangen sind, werden sie von Freiwilligennochmal durchgesehen und für den Versand nach Osteuropa vorbereitet",erklärt Robert Tepaß, Leiter der Weihnachtswerkstatt.Spätentschlossene können noch online mitpacken oder spendenEine gute Alternative zum "klassischen Schuhkarton" bietet derOskar (Online-Schuhkarton) - nicht nur für Spätentschlossene, sondernauch für die, die keine Zeit und Muße haben, selbst ein Päckchen zupacken. Für eine Spende von 33 Euro kann ausgewählt werden, welchesKind beschenkt und welche Inhalte der Schuhkarton besitzen soll. Imvergangenen Jahr wurden mehr als 5.000 Geschenke online gepackt.Zudem sei man auch weiterhin auf Geldspenden angewiesen, teiltGeschenke der Hoffnung mit. Damit werden die Transporte in dieEmpfängerländer, die Schulung der Ehrenamtlichen im In- und Ausland,Qualitätssicherung und Transparenzwesen finanziert. Der Betrag kannonline unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org oder über folgendeBankverbindung überwiesen werden: Pax Bank eG, Geschenke derHoffnung, IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500+ Adresse (für Zuwendungsbestätigung). Spender aus Österreich nutzendiese Bankverbindung: IBAN: AT51 1860 0000 1602 0919, BIC: VKBLAT2L,Projektnummer: 300500/Weihnachten im Schuhkarton.Über "Weihnachten im Schuhkarton""Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion"Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan'sPurse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche WerkGeschenke der Hoffnung. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 11,5Millionen Kinder in etwa 100 Ländern durch die Aktion erreicht.Pressekontakt:Tobias-B. Ottmar / Jessica MartensE-Mail: presse@geschenke-der-hoffnung.orgTelefon: 030 / 76 88 34 34Original-Content von: Weihnachten im Schuhkarton, übermittelt durch news aktuell