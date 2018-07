"Weihnachten im Schuhkarton®": 1,9 Millionen Kinder fanden zum Glauben / Globale Geschenkaktion hat langfristige Auswirkungen

Berlin (ots) - Durch die weltweite Geschenkaktion "Weihnachten imSchuhkarton" - international bekannt als "Operation Christmas Child"- haben sich im vergangenen Jahr 1,9 Millionen Kinder für den Glaubenan Jesus Christus entschieden. Rund 3,9 Millionen Kinder in 114Ländern nahmen die Einladung zum Glaubenskurs "Die größte Reise" an -das sind rund 12 Prozent mehr als im Vorjahr.Der Glaubenskurs "Die größte Reise" ist ein freiwilligesNachfolgeprogramm der Geschenkaktion, das in zwölf Einheiten zentraleAspekte zum christlichen Glauben vermittelt. Im Jahr 2017 haben187.000 geschulte Ehrenamtliche Kinder in insgesamt 114 Ländernunterrichtet. Im Vorjahr waren es noch 97 Länder. Ebenfalls gestiegenist die Zahl der teilnehmenden Kinder: Rund 3,9 Millionen Mädchen undJungen folgten der Einladung zu dem kindgerechten Programm - ein Plusvon zwölf Prozent. Fast 2,7 Millionen Kinder schlossen den Kurs auchab (+ 6,2 %). Davon entschieden sich rund 1,9 Millionen Kinder (+ 19%) bewusst dafür, Gott in ihr Leben zu lassen und es mit ihm zugestalten.Christliche Angebote und Gründungen von Kirchengemeinden nehmen zuInsgesamt wurden 2016/2017 rund elf Millionen Kinder in mehr als 110Ländern durch die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" beschenkt. ImRahmen der Weihnachtsfeiern laden lokale Kirchengemeinden zu demNachfolgeprogramm ein, bei dem die Kinder anhand von interaktiven undkindgerechten Inhalten mehr über die gute Nachricht von JesusChristus erfahren. "Die Freude über einen Schuhkarton ist temporär,die Freude über die Liebe Gottes hält langfristig und schenkt darüberhinaus Hoffnung und neue Lebensperspektive", sagt Bernd Gülker,geschäftsführender Vorstand von Geschenke der Hoffnung, demTrägerverein der Aktion. So seien in den Regionen, in denen dieGeschenkaktion stattfindet, deutliche Veränderungen in derGesellschaft zu erkennen. Kirchengemeinden wuchsen und gründetenweitere Kirchen. Immer mehr Einheimische nähmen Hilfsangebote derPartner in Anspruch, die sie dabei unterstützen, aktive Schritte ausdem Kreislauf von Armut, Sucht und Bildungsmangel zu gehen. Seit demStart des Programms im Jahr 2010 haben weltweit bereits 10,5Millionen Kinder den Kurs abgeschlossen und davon rund siebenMillionen sich für ein Leben als Christ entschieden.Pressekontakt:Tobias-Benjamin Ottmar / Jessica MartensE-Mail: presse@geschenke-der-hoffnung.orgTelefon: 030-76 883 434Original-Content von: Weihnachten im Schuhkarton, übermittelt durch news aktuell