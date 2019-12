"Weihnachten im Schnee": Ensemble-Film im ZDF-"Herzkino" (FOTO)

Mainz (ots) - Das Weihnachtsfest feiert Familie Johnen immer gemeinsam inHamburg bei den Eltern Gitta (Ulrike Kriener) und Henri (Rainer Bock). Doch indiesem Jahr soll das Fest spontan in einer Hütte in Norwegen stattfinden. Diedrei erwachsenen Kinder Annika (Katharina Schüttler), Sanne (Inez Bjørg David)und Bastian (Anton Spieker) wundern sich. Was hat es damit auf sich? Am drittenAdventssonntag, 15. Dezember 2019, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF im "Herzkino" denEnsemble-Film "Weihnachten im Schnee". Regie führte Till Franzen nach demDrehbuch von Claudia Matschulla und Arnd Mayer. In weiteren Rollen sind WenckeMyhre, Janek Rieke, Carsten Björnlund, Luke Matt Röntgen und viele andere zusehen. "Weihnachten im Schnee" ist bereits in der ZDFmediathek verfügbar und bisSamstag, 29. Februar 2020, abrufbar.Die Geschwister Annika, Sanne und Bastian fallen aus allen Wolken: Weihnachtensoll dieses Jahr auf einer Hütte in Norwegen stattfinden. Denn ihre Eltern Gittaund Henri haben kurzerhand das Ferienhaus von Finja (Wencke Myhre) gemietet. Dasstellt die alljährliche Weihnachtsroutine erst einmal auf den Kopf. Dabei hältsich die Weihnachtsstimmung der erwachsenen Kinder ohnehin schon in Grenzen:Annika fühlt sich von der Entscheidung ihrer Eltern übergangen, und Ärztin Sannewollte wie üblich an Heiligabend im Krankenhaus Dienst schieben. Nur NesthäkchenBastian freut sich über die Woche außerhalb Hamburgs. Denn seine neueGeschäftsidee ist wieder mal gescheitert, und vielleicht ist Mama Gitta jabereit zu einer weiteren Finanzspritze. Doch kaum ist die Familie in Norwegenangekommen und auf engem Raum beisammen, brechen alte Konflikte wieder auf. Essteht außer Frage, dass dieses Weihnachtsfest die Weichen im Leben der FamilieJohnen völlig neu stellen wird.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/weihnachtenimschneePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/weihnachten-im-schnee"Herzkino" in der ZDFmediathek: https://herzkino.zdf.dehttps://facebook.com/herzkinohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4463949OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell