Bei spätsommerlichen Temperaturen nimmt dasMDR-Sinfonieorchester Teile des Soundtracks zur neuen Serie"Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann" auf. Der beliebteGeschenkesack feiert ab 1. Dezember als animierte 3D-Figur bei KiKAPremiere und versucht täglich ab 18:00 Uhr in 24 Folgen bis zum Festdie Weihnachtswelt zu retten.Im Verlauf der Serienentwicklung entspann sich bei den Machernrund um die verantwortlichen Redakteure Carsten Schulte und WolfgangLünenschloß die Idee, die passende Musik zur sehr märchenhaften,fantastischen Anmutung der Serie von einem Orchester einspielen zulassen. Also nahm man Kontakt zum sehr erfahrenenMDR-Sinfonieorchester, namentlich mit der Managerin Dr. Karen Kopp,auf. Das Ensemble hat bereits zahlreiche Soundtracks eingespielt,darunter beispielsweise Tom Tykwers "Cloud Atlas" und "Hologram for aKing", aber auch Kinofilme für Kinder wie "Bibi und Tina 3" und"Nussknacker und Mausekönig".An insgesamt drei Tagen à sechs Stunden Aufnahmezeit werden imLeipziger MDR-Würfel insgesamt drei Songs sowie die Titelmelodie alsEinzelstücke eingespielt. Außerdem werden ausgewählte Folgen komplettvom Orchester intoniert, so dass 60 Minuten Soundtrack aufgenommenwerden. Dirigent Frank Strobel hat als namhafter Experte fürFilmmusik bereits viele Projekte erfolgreich mit dem Orchesterumgesetzt. Auch der junge Komponist Felix Raffel kann aus einemreichen Erfahrungspool schöpfen und ist während der Aufnahmen vorOrt. Das Ergebnis feiert ab 1. Dezember um 18:00 Uhr in "Beutolomäusund der wahre Weihnachtsmann" bei KiKA Premiere.