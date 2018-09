Zu Weihnachten Liebe schenken: THOMAS SABO verzaubert mit Weihnachtskampagne (FOTO)

Lauf a. d. Pegnitz (ots) -Zum Fest der Liebe verzaubert THOMAS SABO in der diesjährigenWeihnachtskampagne mit Schmuckstücken zum Träumen. Im Mittelpunktsteht Kingdom of Dreams: Hochwertig und detailliert gearbeitet,überzeugt die Serie mit royalen Farbcodes und der Magie desNachthimmels - ideal für eine funkelnde Überraschung unter demWeihnachtsbaum.Wer eine besondere Freude machen möchte, setzt auf diehandgearbeiteten Ohrringe in Stern- und Mondform, einen filigranenStatement-Ring oder den geheimnisvollen Einhorn-Anhänger - Mystikpur. Doch nicht nur als Präsent sind die Schmuckstücke ein echtesHighlight: Mit ihrer viktorianischen Stilistik verleihen sie, auch inKombination mit den anderen THOMAS SABO Kreationen, jedem Outfitetwas Besonderes.Für alle, die noch mehr Liebe schenken möchten, gibt es ab dem 15.November beim Kauf des exklusiven Generation Charm ClubSammelarmbandes einen herzförmigen Engel-Charm gratis dazu. Dievollbesetzte Kombination mit fünf weiteren Charms kann zu einemattraktiven Vorteilspreis erworben werden.Erhältlich sind die traumhaften Schmuckstücke aus 925erSterlingsilber in allen THOMAS SABO Shops und Shop-in-Shops, imOnline-Shop unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern.Für die redaktionelle Verwendung steht Bildmaterial hier zumDownload bereit: http://ots.de/LCXL03Über THOMAS SABOTHOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen imBereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen undMänner designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an derPegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften undKreuzfahrtanbietern.Pressekontakt:THOMAS SABO GmbH & Co. KGFelizia KindermannHead of International & Corporate PRTel: +49 - (0)9123 - 9715 0Mail: press@thomassabo.comhttp://instagram.com/thomassabohttp://twitter.com/THOMASSABOhttp://www.youtube.com/ThomasSaboOfficialOriginal-Content von: THOMAS SABO GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell