Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee? - So wird das Osterwetter! (AUDIO)

Ostern steht vor der Tür und damit endlich die ersten Feiertagedes Jahres und auch das erste richtig lange Wochenende. Manch einernutzt das für einen Kurzurlaub, andere laden die Familie ein undplanen schon die Ostereiersuche oder den traditionellen Spaziergangam Ostersonntag. Damit das aber nicht - im wahrsten Sinne des Wortes- ins Wasser fällt, sollte das Wetter natürlich mitspielen. Wie dasOsterwetter wird, weiß Helke Michael.Sprecherin: Wer sich auf schönes Wetter an den Osterfeiertagenfreut, wird wahrscheinlich enttäuscht sein, denn es wirdungemütlich...O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 11 Sek.): "Es wird in jedem Fall sinnvollsein, sich warm anzuziehen, vielleicht können auch Winterstiefelnichts schaden - in einigen Regionen zumindest - oder eine regenfesteJacke. Sonnenbrandgefahr besteht jedenfalls nicht."Sprecherin: So Meteorologe Jürgen Vollmer von WetterOnline, deruns trotzdem einige Lichtblicke in Aussicht stellt.O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 12 Sek.): "Das ist vor allem derKarfreitag. Da gibt's durchaus Sonnenschein. Die Temperaturen, vorallem im Norden und Osten, bleiben einstellig. Im Süden allgemeinhöhere Temperaturen - so bis zu 15 Grad und ein bisschen mehr.Allerdings...Sprecherin: ....wird es dann am Samstag und Sonntag in fast ganzDeutschland grau und trüb.O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 17 Sek.): "Kaum noch Sonne, allenfalls soein bisschen um die Nordsee rum. Ansonsten überwiegen die Wolken. Esregnet viel nach Osten hin, aber auch in den höheren Lagen derMittelgebirge sind Schneeflocken dabei und das Ganze beiTemperaturen, die dann auch - am Ostersonntag zumindest - auch imSüden im einstelligen Bereich bleiben."Sprecherin: Der Osten Deutschlands darf sich dann zumindest amOstermontag ein bisschen freuen. Hier ist es zwar kalt, aber dieSonne scheint. Das extrem wechselhafte Wetter ist zu dieserJahreszeit völlig normal. Kalte Luftmassen aus Skandinavien stehenwarmer Luft vom Mittelmeer gegenüber. Und ein Ende des Hin und Herist noch nicht in Sicht.O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 19 Sek.): "Eine Woche wenigstens könnenwir in die Zukunft gucken, und da sehe ich noch nichts wirklichBeständiges. Also gleich nach Ostern sieht's erst mal wieder nach einbisschen wärmer aus - Temperaturen im Süden zum Teil über 15 Grad,aber leider müssen wir auf die Sonne warten, denn die nächstenTiefausläufer stehen auch schon wieder bereit. Und wie es danachweitergeht, das ist noch völlig offen."Das Osterwetter wird in den meisten Regionen Deutschlands eherungemütlich und sehr wechselhaft werden. Aber lassen Sie sich diegute Laune nicht verderben - man kann die Eiersuche ja auch nachdrinnen verlegen.