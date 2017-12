Weihnachten: Kein Umtausch von Tieren

Wiesbaden (ots) - Bei vielen Kindern stehen Vierbeiner, Vögel oderein Aquarium ganz oben auf dem Wunschzettel zu Weihnachten. DerZentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) warnt jedochdavor, Tiere als Überraschung zu verschenken: "Heimtiere sind keineGeschenke, die bei Nicht-Gefallen einfach umgetauscht oderzurückgegeben werden können", sagt ZZF-Präsident Norbert Holthenrich."Wer ein Heimtier halten möchte, muss sich gut über die grundlegendenBedürfnisse des Tieres informieren. Nur wenn die ganze Familie mitdem neuen Hausgenossen einverstanden ist, kann das Tier zurLebensfreude beitragen."Wichtige Fragen sind, ob das gewünschte Heimtier zur eigenenLebenssituation passt und sich mit beruflichen Verpflichtungenvereinbaren lässt. Familien sollten sich einigen, wer regelmäßigGassi geht, die Katzentoilette, die Voliere oder das Gehege reinigt.Wo bekommt das Tier oder das Aquarium seinen Platz? Wer kann das Tierwährend des Urlaubs betreuen? "All diese Fragen sind am besten vorder Anschaffung zu klären, damit der Beschenkte nicht nach kurzerZeit das Interesse verliert und das Tier im Tierheim landet", soNorbert Holthenrich.Eine gründliche Vorbereitung hat auch ganz praktische Gründe:Angehende Aquarianer sollten sich zunächst Gedanken über die Größeund den Typ des Aquariums machen. Zur Auswahl stehen Artaquarien,Gesellschaftsaquarien, in denen verschiedene Fischarten zusammenleben, Garnelenaquarien oder ein reines Pflanzenaquarium. Das Beckenmuss mindestens vierzehn Tage vollständig eingerichtet und bepflanztsein. Zu installieren und einzuschalten sind auch Filter und Heizung,tagsüber auch die Beleuchtung. Dann testet am besten einZoofachhändler die Wasserqualität. Erst wenn sich im Filter Bakteriengebildet haben, die Schadstoffe abbauen, dürfen die Zierfischeeingesetzt werden.Ziervögel fühlen sich schnell heimisch, wenn ihre Voliere mitZubehör und Vogelsand, Futter sowie frischem Wasser vorbereitet ist.Auch Gehege für Kleinsäuger sollten für die Neuankömmlinge aufgebautund mit Einstreu, Stroh, Futter und Wasser sowie einem oder mehrerenHäuschen als Rückzugsmöglichkeiten eingerichtet sein.In den ersten Tagen im neuen Heim benötigen alle Heimtiere vielRuhe. An der Einrichtung sollte daher erst einmal nichts geändertwerden, weil die Tiere auf zu viel Neues mit Stress reagieren.Für Terrarientiere wie Schildkröten, Schlangen oder Bartagamen istes lebenswichtig, dass Art und Größe des Terrariums, seineEinrichtung und die Wärme- und Lichtversorgung schon beim Einzuggenau auf ihre Lebensbedürfnisse abgestimmt sind. "Die meistenReptilienkrankheiten können vermieden werden, wenn die Tiere richtigvergesellschaftet und ernährt sind und die Terrarieneinrichtungstimmt", erklärt Norbert Holthenrich.Für Hunde und Katzen seien die zumeist trubeligen Weihnachtstageals Einzugstermin nicht geeignet, weil sich Tier und Halter nicht inRuhe kennen lernen können. Holthenrich empfiehlt: "Haben sich dieTierfreunde nicht rechtzeitig vor dem Fest entschieden, können siezunächst Literatur über die gewünschte Tierart oder einen Gutscheinverschenken."Pressefoto und Word-Dokument:https://www.zzf.de/presse/meldungen.htmlPressekontakt:Antje SchreiberTelefon 0611/447553-14Marie-Christin GronauTelefon 0611/447553-15presse@zzf.deOriginal-Content von: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF), übermittelt durch news aktuell