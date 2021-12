Weihnachten im Heiligen Land - wegen Corona fehlen Touristen

JERUSALEM/BETHLEHEM (dpa-AFX) - Im Heiligen Land haben am Freitag die traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten begonnen. In Jerusalem brach am Mittag die Weihnachtsprozession nach Bethlehem auf. Zum zweiten Mal in Folge finden die Feiern unter Corona-Einschränkungen statt. Um die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus einzudämmen, hatte Israel zu Monatsbeginn wieder die Grenzen für Ausländer geschlossen. Deshalb finden die Weihnachtsfeiern auch in diesem Jahr ohne Touristen und Pilger statt.

Der Wagenkonvoi mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pierbattista Pizzaballa, begann seine Fahrt in Jerusalem. Die Ankunft der Prozession auf dem Krippenplatz vor der Geburtskirche in Bethlehem war am Nachmittag geplant. Dort steht ein riesiger, geschmückter Christbaum mit einem Stern an der Spitze.

Pizzaballa sollte später in dem Ort im Westjordanland, der als Geburtsort Jesu verehrt wird, die Mitternachtsmesse zelebrieren. In seiner Weihnachtsbotschaft hat Pizzaballa sich direkt an die Pilger aus aller Welt gewandt. "Wir warten auf Euch", sagte er. "Wir wissen, dass es jetzt noch nicht möglich ist, aber wir wissen auch, dass der Weg bald wieder offen sein wird. Wir bereiten alles vor, damit ihr die beste Erfahrung des Heiligen Landes haben könnt."