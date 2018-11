Weihnachten, das Fest der Spiele (FOTO)

Berlin (ots) -Es ist eine Tradition: Zu Weihnachten kommt die ganze Familiezusammen. Ob von nah oder fern - für die Festtage reisen Angehörigeaus allen Himmelsrichtungen an, um bei ihren Liebsten zu sein.Weihnachten, das ist die Zeit des Zusammenseins - und des gemeinsamenSpielens. Für viele Erwachsene stellt sich deshalb gerade zurWeihnachtszeit die Frage, welche Games für Kinder- und Jugendlichegeeignet sind. Mit welchen Titeln sich ein altersgerechter Spielabendumsetzen lässt. Und welche Computerspiele guten Gewissens unter demWeihnachtsbaum liegen können. Für Eltern und Co. gibt es bei derSpieleauswahl einige Punkte beachten. Damit einer spielerischenWeihnachtszeit nichts mehr im Wege steht.Spielezeit ist FamilienzeitGames sind das sozialste Medium unserer Zeit. Bereits die erstendigitalen Spiele wie "Pong" konnten zusammen gespielt werden. Undauch heute werden Games noch gerne gemeinsam erlebt: Ob zusammen aufeiner Couch oder online - es war noch nie so einfach wie heutezusammen zu spielen. Immer mehr Familien greifen deshalb auch überdie Festtage zu Controller, Smartphone oder Tablet, um gemeinsamAbenteuer zu erleben. Denn Computer- und Videospiele sind nicht nuretwas für die jüngeren Generationen: In Deutschland spielt heute rundjeder Zweite. Es spielen ebenso viele Frauen wie Männer, Junge wieAlte. Die über 50-Jährigen stellen mittlerweile sogar die amstärksten wachsende Gruppe von Gamern.Wer an den Feiertagen nach einer aktiven Auszeit für Groß undKlein sucht, wird also bei Computer- und Videospielen bestimmtfündig. Gerade auch, weil zur Weihnachtszeit wieder viele neue Titelauf den Markt kommen, die zum gemeinsamen Spielen einladen: Von"Super Mario Party" (Nintendo) über "Just Dance 2019" (Ubisoft) biszu den Sportspielen "Pro Evolution Soccer 19" (Konami), "FIFA 19"(Electronic Arts) oder "NBA 2K19" (2K Games). Doch nicht nur neueTitel auf den aktuellen Konsolen von Microsoft, Nintendo oder Sonykönnen an Weihnachten für großen Spiele-Spaß sorgen. Auch Neuauflagenälterer Konsolen sind nach Jahrzehnten wieder heißbegehrt.So können Familien an den Festtagen auch Game-Klassiker wie"Street Sports Baseball", "Pitstop II" oder "Winter Games" auf derRetro-Version des Commodore 64 spielen. Die NES Mini und Super NESMini von Nintendo laden alle Spielenden dazu ein, gemeinsam eineReise zurück in die 80er und 90er Jahre zu machen. Als Titel wie"PAC-MAN", "Tecmo Bowl" oder "Super Mario Kart" noch aus 8- und16-Bit bestanden. Und auch die PlayStation Mini von Sony wirdzahlreiche vorinstallierte Spiele haben, die gerade so manchenErwachsenen an seine Jugend- und Kindheitstage zurückdenken lässt.Mit den Mini-Konsolen haben Eltern über die Festtage die Chance,ihren Kindern zu zeigen, mit welchen Games sie aufgewachsen sind. Wiedigitale Spiele "früher" aussahen und in welchen Titeln sie malrichtig gut waren. So entstehen beim gemeinsamen Spielen ganzpersönliche "Weihnachtsgeschichten", die alle miteinander verbinden.Doch nicht nur ein Blick in die Konsolen-Anfänge lohnt sich: Mitdem neuen Xbox Adaptive Game Controller von Microsoft wird es künftignoch leichter, Gamer mit Behinderung beim Spielen zu integrieren. DenController können sich betroffene Spieler nach ihren Bedürfnisseneinstellen, um so ohne Einschränkung spielen zu können. Grenzen derrealen Welt werden damit überwunden. Schließlich sind Games und ihreGeschichten für alle da.Jugendschutz bei GamesOb nun neuer Blockbuster oder Retro-Klassiker zum Weihnachtsfest:Wer als Erwachsener Bedenken hat, ob ein Spiel für Kinder- undJugendliche geeignet ist, erhält eine zuverlässige Orientierung inForm der Altersfreigaben der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle(USK).Die USK ist in Deutschland für die Prüfung von Computer- undVideospielen sowie Apps zuständig. Sie ist staatlich anerkannt undvergibt die bekannten Alterskennzeichen mit den Altersgruppen 0, 6,12, 16 oder 18 Jahren. Spiele, die bei der USK zur Prüfungeingereicht werden, werden dort von Experten ausführlich getestet undin Gremien mit staatlicher Beteiligung diskutiert. Dabei prüft dieUSK nicht nur klassische Datenträger wie DVDs oder Blu-rays, sondernauch Online-Spiele und Apps. Hier agiert sie innerhalb desinternationalen IARC-Systems (International Age Rating Coalition),einem Zusammenschluss von derzeit sieben internationalenJugendschutz-Institutionen. Die hier vergebenen Altersfreigabenfinden sich bereits auf Plattformen wie Google Play Store, NintendoeShop, Microsoft Windows Store, Xbox Store und dem Oculus Store.Insgesamt verfügt Deutschland über die verbindlichstengesetzlichen Regeln für die Prüfung und den Verkauf von Gamesweltweit. Das USK-Prüfverfahren gibt Eltern und Co. in Deutschlanddie Sicherheit, dass ein Spiel aus Sicht des Jugendschutzesunbedenklich ist und zu keiner Entwicklungsbeeinträchtigung desKindes führt. Es ist jedoch keine pädagogische Empfehlung. Eltern,die Informationen zur pädagogischen Eignung von digitalen Spielenoder dem Schwierigkeitsgrad eines Titels suchen, können auf denElternratgeber der USK und der Stiftung Digitale Spielekultur sowieauf Angebote wie den Spieleratgeber NRW, www.spielbar.de,www.internet-abc.de oder www.schau-hin.info zurückgreifen. Ebensokönnen sie sich an Auszeichnungen orientieren, die für Kinder- undJugendspiele in Deutschland vergeben wurden wie der Deutsche Kinder-und Softwarepreis "TOMMI" (www.kindersoftwarepreis.de) oder derDeutsche Computerspielpreis in den Kategorien "Bestes Kinderspiel"(bis USK 12) und "Bestes Jugendspiel" (bis USK 16).Damit Eltern ihre Kinder aber nicht nur an Weihnachten unbeschwertspielen lassen können, sondern auch den Rest des Jahres, sollten sieneben dem USK-Siegel die Schutzmaßnahmen ("Parental Controls") anKonsolen und Co. nutzen. So gibt es sowohl für die PlayStation vonSony, Xbox von Microsoft oder Switch von Nintendo die Möglichkeiten,Altersbeschränkungen, Netzwerkfunktionen oder Zeitkontingente fürKinder einzustellen. Auf mobilen Geräten können der Internetzugang,Download-Optionen oder Kaufeinstellungen reguliert werden. Überwww.jugendschutzprogramm.de lässt sich zudem das Surfen via Browserauf dem PC absichern.So machen digitale Spiele das ganze Jahr über Spaß. 