Weihnachten: Mit CARE-Paketen Leben retten Nahrung, Wasser und Überlebenshilfe im Krieg - Geschenkideen für Weihnachten per Klick bei CARE.

Bonn (ots) - Weihnachten ist für viele Menschen die Zeit des Überflusses - manisst, bis man Bauchschmerzen hat und verschenkt und empfängt allerlei Geschenke,die man oft weder braucht noch will.Anders sieht die Weihnachtszeit im Jemen aus. Dort erleben wir zurzeit dieschlimmste humanitäre Krise der Welt, seit fast fünf Jahren herrscht Krieg. 24Millionen Menschen, also 80 Prozent des Landes, sind auf Hilfe angewiesen. DieHälfte von ihnen sind Kinder, deren Alltag von Angst und Hunger geprägt ist."Wir sind mit 300 Helferinnen im Jemen aktiv und unterstützen Familien mitLebensmitteln und Bargeld, wir reparieren Wasserstellen, verteilenHygiene-CARE-Pakete... Jeden Monat erreicht CARE rund eine Million Menschen mitüberlebenswichtiger Hilfe", erzählt die CARE-Nothelferin Jennifer Bose Ratka.Helfen auch Sie mit einem Weihnachts-CARE-Paket dort, wo diese Hilfelebenswichtig ist. Schenken Sie selbst oder im Namen Ihrer Liebsten einsymbolisches CARE-Paket, mit dem Familien in Not geholfen wird.So hilft Ihr Weihnachts-CARE-Paket:CARE-Paket für 70 Euro: Versorgt zehn Menschen mit sauberem Wasser, das denDurst löscht und vor Krankheiten schützt.CARE-Paket für 120 Euro: Versorgt zwei Familien mit Lebensmitteln für einenMonat.CARE-Paket für 200 Euro: Rettet 20 lebensbedrohlich unterernährten Kindern mitmedizinischer Zusatznahrung das Leben.Weitere CARE-Pakete online spenden auf:https://www.care.de/spenden/ihr-care-weihnachtspaketCARE DeutschlandSpendenkonto IBAN: DE93 3705 0198 0000 0440 40 BIC: COLSDE33CARE wurde 1945 gegründet, um Armut und Hunger im Nachkriegseuropa zu lindern.Auch damals stellten CARE-Pakete für ihre Empfänger unbezahlbare Geschenke dar:"Den Augenblick, als wir das erste CARE-Paket öffneten, werde ich nie vergessen.Es war nicht nur wie eine riesige, völlig unerwartete Weihnachtsbescherung,sondern ein Blick in eine 'normale' Welt, die wir ganz vergessen hatten",erzählt Zeitzeuge Klaus Schaefer. Das moderne CARE-Paket wirkt schnell undnachhaltig: Mit Nahrung, Wasser und Notunterkünften, wenn Krieg und Katastrophenalles zerstören. Hilfe, die ankommt - in über 90 Ländern der Welt.