Weihnachten 2017: Schlemmen mit Premieur-Leckereien / Ab sofort bringt der regionale Lebensmitteldiscounter NETTO hochwertige Produkte der Eigenmarke Premieur in die Märkte

Stavenhagen (ots) - Original Büffel-Mozzarella, hochwertigerSerrano-Schinken oder Chorizo und leckere Macarons - zurWeihnachtszeit kommt gern etwas Besonderes auf den Tisch und damitvorher in den Einkaufswagen bei NETTO. Der regionaleLebensmitteldiscounter NETTO, Tochter des dänischen Konzerns DanskSupermarked, bringt ab sofort und damit pünktlich zurVorweihnachtszeit seine Eigenmarke Premieur in die Märkte. Sie stehtfür beste Produktqualität und ein hochwertiges Angebot ausinternationalen Spezialitäten. Kunden können sich darauf verlassen,dass sie mit den regelmäßig wechselnden Produkten - insgesamt sind es60 - ausgewählte Lebensmittel mit nach Hause nehmen, die einfachPremieur sind.Sven Hoffmann, Einkaufleiter Frische bei NETTO zurPremieur-Vielfalt: "Bei der Zusammenstellung der Produkte war unswichtig, dass den Kunden Raum für individuelle Kreationen bleibt undsie die Produkte vielfältig nutzen können. Von Wurst-, Käse, Fleisch-und Fischwaren über Beilagen wie Nudeln bis hin zu Süßwaren fürDesserts bietet Premieur deshalb alles, was zum Schlemmen dazugehört. Ergänzend dazu bieten wir unter der Eigenmarke erlesene Salzeund Gewürze, die das Festtagsessen abrunden."Norman Jammrath, Einkaufsleiter bei NETTO ergänzt: "UnserePremieur-Waren sollen unseren Kunden die Weihnachtszeit zu etwasBesonderem machen - das war auch dieses Jahr wieder unser Ansporn fürdas Premieur-Angebot. Daher haben wir bei der Zusammenstellung daraufgeachtet, dass wir Produkte finden, die einfach das gewisse Etwashaben und zur Festtagssaison passen. Somit können sich unsere Kundenauch mal etwas Besonderes gönnen. Beste Beispiele sind die frischePasta mit Trüffel und auch das italienische Carpaccio mit Parmesanund Olivenöl. Insgesamt steht Premieur für internationale undnationale, hochwertige Lebensmittel, die es zu dem von uns gewohntenNETTO-Preis gibt.Premieur ist seit 2014 als internationale Premium-Eigenmarke desLebensmitteldiscounters in Deutschland, Dänemark, Polen und Schwedenerhältlich.Nicht nur die erlesenen Premieur-Produkte gehören für NETTO zueiner rundum gelungenen Weihnachtszeit dazu. DerLebensmitteldiscounter sorgt auch mit einem besonderen Gewinnspielfür weihnachtliche Stimmung bei den Kunden. Es winken dreiHotelgutscheine der Greenline Hotels (zwei Übernachtungen für zweiPersonen inklusive Frühstück), jedoch ist dazu die Kreativität derKunden gefragt: Nur wer bis zum 2. Januar 2017 ein Bild seinesFesttagsessens oder -menüs einsendet, hat die Möglichkeit einen derGutscheine für die Hotelübernachtungen zu gewinnen, denn dieschönsten Motive gewinnen (Teilnahme und Portraits anmarketing@netto.de).Weitere Informationen zur Eigenmarke Premieur, demPremieur-Gewinnspiel sowie zu NETTO finden Sie unter: www.netto.deUnter folgendem Downloadlink finden Sie passendes Bildmaterial zuden Premieur-Produkten: https://we.tl/QBElNzpmGrDiese können Sie gerne im redaktionellen Kontext mit Verweis aufNETTO nutzen.Über NETTO ApS & Co. KGDer regionale MehrWerte-Discounter NETTO ist einTochterunternehmen der Dansk Supermarked mit Hauptsitz in Stavenhagen(Mecklenburg-Vorpommern). 1990 öffnete der erste Markt in Anklam.Derzeit ist NETTO mit 347 Märkten erfolgreich inMecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen,Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg vertreten. Insgesamtbeschäftigt NETTO in seinen Märkten, im Lager und in der Verwaltungüber 5.800 Mitarbeiter.Der MehrWerte-Discounter stärkt mit MEHR NETTO vor allem seineKernwerte Regionalität, Engagement und Teamgeist und investiert inseine Bestandsmärkte.NETTO ist seit jeher stark in der Region verankert und engagiertsich als Teil der Nachbarschaft vor Ort. 2011 gründete dasUnternehmen das soziale Projekt "Marktpatenkinder". Jährlich werden65 Kitas mit insgesamt über 4.000 Kindern mit Geld- und Sachspendenunterstützt. Jeder dieser Kitas steht der lokale NETTO-Markt als Patefür Aktionen, beispielsweise zum Thema gesunde Ernährung, zurVerfügung.Pressekontakt:NETTO ApS & Co. KGKirsten DanertMarketing ManagerinTel: 039954 360 - 245E-Mail: kirsten.danert@netto.dePressebüro NETTOc/o public link GmbHAnne KieferTel: 030 44 31 88 21E-Mail: netto@publiclink.deOriginal-Content von: NETTO Aps. & Co.KG, übermittelt durch news aktuell