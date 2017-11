Weihnachten 2017: Beautyprodukte beliebter als Bargeld und Gutscheine / Einkaufen im Geschäft: Renaissance für den stationären Handel bei jungen Shoppern (FOTO)

Berlin (ots) -Beautyprodukte machen in diesem Jahr Bargeld und Gutscheinen denPlatz unter dem Weihnachtsbaum streitig. 60 Prozent der Deutschenplanen, Kosmetik oder Düfte zu verschenken und sind dabei bereit, fürWeihnachtsgeschenke in dieser Kategorie in 2017 tendenziell etwasmehr Geld auszugeben. Nahezu jeder Zweite erfüllt damit zudem einenkonkreten Wunsch. Das hat eine repräsentative Untersuchung von KantarTNS und VKE-Kosmetikverband ergeben. Nur neun Prozent der Befragtenwollen in diesem Jahr komplett auf Geschenke verzichten. Das sind einProzent weniger als im Vorjahr und nur noch knapp halb so viele wie2015.Mehr Budget für Beauty ist bei denjenigen vorgesehen, die planenzwischen 100 und 200 Euro auszugeben. Waren das im Vorjahr noch einViertel, sind es 2017 bereits 30 Prozent. 38 Prozent wollen zwischen50 und 100 Euro in Kosmetikpräsente investieren und 19 Prozent bis zu50 Euro. Angeführt wird das Geschenkeranking von Düften mit 65Prozent, gefolgt von Sets aus Duft und Pflege mit 54 Prozent undPflegeprodukten mit 39 Prozent, die mit einem Plus von neun Prozentden stärksten Zuwachs verzeichnen.Der Dezember bleibt sicher immer einer der beiden wichtigstenShoppingmonate für Weihnachtspräsente, aber nur ein Prozent wollensich in den letzten drei Tagen vor dem Fest ins Getümmel stürzen. Imvergangenen Weihnachtsgeschäft waren das immerhin noch drei Prozent.Über 40 Prozent der Deutschen scheinen in diesem Jahr allerdings gutvorbereitet zu sein und müssten ihre Geschenke schon jetzt zu Hauseliegen haben.In Zeiten digitaler Transformation bleibt der stationäre Handelimmerhin für zwei Drittel der Befragten der Haupteinkaufsort: Nur 31Prozent shoppen überwiegend online und für lediglich zwei Prozent istdas Internet der einzige Einkaufsorte für Beautyprodukte.Interessant ist das veränderte Kaufverhalten der jungen Kunden(18-34 Jahre). Im vergangenen Jahr waren es noch 24 Prozent, die nurim Geschäft gekauft haben, für die Weihnachtseinkäufe 2017 planen dasnun erstaunliche 45 Prozent."Nach einem bisher recht durchwachsenen Jahr für unsere Brancheblicken wir einigermaßen zuversichtlich auf die kommenden vierWochen. Da knapp 70 Prozent der Käufe in der gehobenen Kosmetik auchweiterhin im stationären Geschäft getätigt werden, ist dieRenaissance gerade in der jungen Zielgruppe ein positives Signal fürfundierte Beratung und überzeugendes Einkaufserlebnis. Der Vorteilder unmittelbaren Erfahrung und die Tatsache, dass man die Produktegleich mitnehmen kann, sind die wichtigen Argumente für denstationären Fachhandel. Motive für ergänzendes Onlineshopping viaautorisierte Website sind u.a. zeitliche Flexibilität und dieMöglichkeit des Preisvergleichs", erläutert VKE-GeschäftsführerMartin Ruppmann.Die VKE-Mitgliedsunternehmen reagieren dem Trend entsprechend:Schon jetzt verkaufen bereits 95% ihre Marken über stationäre Händlermit angeschlossenem Web-Shop und verknüpfen somit gemäß derVerbraucherbedürfnisse offline und online.Die hohe Bedeutung des Weihnachtsgeschäftes belegen gerade indiesem wirtschaftlich herausfordernden Jahr die Ergebnisse derVKE-Mitgliederumfrage: Nach einer äußerst bescheidenen erstenJahreshälfte erwarten knapp zwei Drittel der Mitgliedsunternehmen fürdas so umsatzrelevante zweite Halbjahr wieder eine leicht positiveUmsatzentwicklung, 15 Prozent sogar eine sehr positive. Das langtaber in der Gesamtschau unter dem Strich wohl nicht mehr für einUmsatzplus in 2017. Die Prognose liegt aktuell bei plus minus Null."Die aktuellen und zukünftigen Probleme im Markt werden beherrschtvon einer weiterhin starken Preisorientierung der Verbraucher,ausgelöst durch die massiven Rabattaktionen im Handel bis in diejüngere Vergangenheit. Stärker als in den Jahren zuvor bereiten zudemdie Verwerfungen in der deutschen Handelslandschaft und diepolitischen Unsicherheiten mit ihren momentan nicht absehbarenAuswirkungen auf das Wirtschaftsklima der Branche Sorgen. Wir sinddaher gespannt, was 2018 konkret für den Beauty-Sektor bringt",erklärt Martin Ruppmann.Über die UmfragenDie Ergebnisse der Kantar TNS-Untersuchung fußen auf einerqualitativen Befragung von 1.051 deutschen Konsumenten, die imNovember 2017 durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der Kantar TNS-Untersuchung fußen auf einerqualitativen Befragung von 1.051 deutschen Konsumenten, die imNovember 2017 durchgeführt wurde. Die Befragten stellen einerepräsentative Stichprobe dar hinsichtlich ihres:- Alters: zwischen 18 und 64- Geschlechts: Q1 48% Frauen und 52% Männer/ ab Q2 56% Frauen und44% Männer.Diese Erkenntnisse wurden durch die Ergebnisse derMitgliederumfrage des VKE-Kosmetikverbandes im Oktober/November 2017ergänzt. 