Weight Watchers wird zu WW (FOTO)

NEW YORK / Düsseldorf (ots) -Mit der neuen Positionierung verstärkt das Unternehmen seineMission, gesunde Gewohnheiten und Wohlbefinden in den Mittelpunkt zustellen.Unterstützt wird die Neuausrichtung durch den Claim: "Wellnessthat Works.[TM]"Weight Watchers International Inc. (NYSE: WTW) hat heuteverkündet, ab sofort unter dem Namen WW zu firmieren. Damit leitetdas Unternehmen die nächste Stufe in seiner globalen Entwicklung ein,mit dem Ziel, sich noch stärker auf die Bereiche des gesünderenLebensstils und Wohlbefinden zu fokussieren. Dieser Schritt honoriertzum einen die in über 57 Jahren aufgebaute Kompetenz im BereichGewichtsmanagement und erweitert zum anderen die Rolle von WW, jedemMenschen dabei zu helfen, ein gesünderes Leben zu führen. Der neueglobale Claim "Wellness that Works.[TM]" unterstützt die langjährigewissenschaftliche Kompetenz des Unternehmens, sowie denganzheitlichen Ansatz für einen gesünderen Lebensstil undWohlbefinden."Wir haben uns immer dazu verpflichtet gefühlt, das beste Programmzum Gewichtsmanagement anzubieten, jetzt nutzen wir unserejahrzehntelange Erfahrung und unsere Expertise in derVerhaltensforschung für eine noch größere Aufgabe." erklärt MindyGrossman, President und Chief Executive Officer von WW. "Wir werdenweltweit der Partner für Wellness. Ob Gewichtsreduzierung, gesundeErnährung, mehr Bewegung, eine positive Einstellung oder gar alleszusammen - wir bieten die wissenschaftsbasierten Programme an, diezum Leben der Menschen passen. Dies ist der Beginn unserer Reise undich bin sehr von dem Potenzial unserer weiteren Möglichkeitenüberzeugt."Oprah Winfrey, Mitglied des Aufsichtsrats von WW International,ergänzt: "Von dem Augenblick, an dem ich mich entschlossen hatte, indas Unternehmen zu investieren, habe ich daran geglaubt: Die Rolle,die WW im Leben von Menschen spielen kann, geht über eine Anzeige aufeiner Waage hinaus. Jetzt, wo aus Weight Watchers WW wird, bin ichüberzeugt davon, dass wir Menschen nicht nur dazu inspirieren können,gesund zu essen, sondern sich mehr zu bewegen, sich mit anderen zuverbinden und so die Freuden eines gesunden Lebens zu erfahren."Verbesserte digitale Erlebnisse mit einem ganzheitlichen Ansatzvon WellnessWW ist ein echter Partner für Wellness, indem sich das Unternehmendem Alltag von Menschen anpasst. Aus einem innovativen undtechnologiegetriebenen Ansatz heraus entwickelt WW digitaleErfahrungen weiter, z. B. in der Spracherkennung, durch Tools zurVerstärkung des Community Ansatzes und des Activity Trackings. Die WWApp, die bereits heute von vielen Millionen Menschen auf der ganzenWelt genutzt wird, erhält am 4. Oktober ein Update, das derinhaltlichen Erweiterung der Marke entspricht.Weitere Neuerungen ab dem 4. Oktober und in den folgenden Monaten:WellnessWins[TM]WW bringt mit WellnessWins, ein in dieser Form einzigartigesProgramm auf den Markt. Das Prinzip: Teilnehmer werden honoriert,wenn sie kleine, alltägliche Verhaltensweisen ändern und sich sogesunde Gewohnheiten aneignen. Sie verdienen sogenannte "Wins" fürdas Aufzeichnen von Aktivitäten, dem Gewicht, einem Essensprotokollsowie für die Teilnahme an WW Wellness Workshops. Die "Wins" könnendann gegen exklusive Produkte und Angebote eingelöst werden. DasProgramm startet in den USA am 4. Oktober, für den internationalenMarkt ist eine Einführung im ersten Quartal 2019 geplant.FitPoints® 2.0Das bereits bestehende FitPoints System von WW wird im Dezemberweltweit ein Update erhalten. Kern der Weiterentwicklung ist einSystem, dass die FitPoints nach den Merkmalen (Gewicht, Größe, Alterund Geschlecht) jedes WW Teilnehmer individuell aussteuert. WWTeilnehmer erfahren so, wie wertvoll eine Aktivität für sie ist, dennes gilt: Nicht jede verbrannte Kalorie ist gleich. 100 verbrannteKalorien durch Laufen haben z. B. nicht den gleichen Effekt wie 100verbrauchte Kalorien beim Gewichtheben. Der Algorithmus ermutigt sodie WW Teilnehmer, auch Ausdauer- und Krafttraining in ihreAktivitäten einzubauen.Kooperation mit Headspace®Achtsamkeit ist wichtig für das allgemeine Wohlbefinden. Ausdiesem Grund startet WW eine Kooperation mit Headspace, dem weltweitführenden Anbieter für Meditation und Achtsamkeit, um so auch zudiesen Themen ein maßgeschneidertes Programm für die Teilnehmer vonWW anzubieten. Der Content wird zunächst nur auf Englisch erhältlichsein, zeitnah dann auch auf Deutsch und Französisch.Connect GroupsDer Community Gedanke ist ein Kernelement der WW Erfahrung. Ausdiesem Grund startet WW weltweit im Dezember Connect Groups, eineneue Funktion mit der die durchschnittlich 1.8 Mio. monatlichenUnique User der WW App sich zu gleichgesinnten Gruppenzusammenschließen können, basierend auf:- Ernährungspräferenzen (z. B. glutenfrei, vegetarisch, Foodies)- Lebensphasen (z. B. Studenten, junge Mütter, Hochzeitspaare)- Wellness Journey (z. B. Neukunden, Motivation)- Aktivitäten (z. B. Laufen, Yoga, Schwimmen, Sporteinsteiger)- Achtsamkeit (z. B. Dankbarkeit, Selbstwert)- Hobbys (z. B. Wandern, Reisen)WW ProdukteAb Januar 2019 werden alle weltweit im Direktvertrieb von WWangebotenen Produkte keine künstlichen Süßstoffe,Geschmacksverstärker, Farbzusätze oder Konservierungsstoffe mehrenthalten. Damit unterstützt das Unternehmen die neue WellnessPositionierung und bekräftigt die neue Ausrichtung gegenüber demVerbraucher.Neue inhaltliche Ausrichtung der AppWW erweitert die App für WW Teilnehmer, die sich nicht aufGewichtsreduzierung fokussieren möchten, indem sie alle bestehendenund neuen Angebote zugänglich macht und die Teilnehmer so bei derEntwicklung gesunder Gewohnheiten unterstützt.Spracherkennung mit Amazon Alexa und Google AssistantAb heute startet WW eine Betaversion zur Spracherkennung mithilfevon Amazon Alexa und Google Assistant. Nutzer können so bestimmteFunktionen des WW Programms über Sprachbefehle aufrufen sowieInformationen eingeben:- SmartPoints für eine Mahlzeit aufrufen- Updates über den aktuellen Stand der SmartPoints erhalten- Rezepte finden- Schnell SmartPoints eingeben (z.B. "füge 5 Punkte hinzu")Die Markteinführung in den USA ist für Spätherbst geplant und wirddanach weltweit ausgerollt.Neuer MarkenauftrittDie neue Positionierung von WW wird durch eine kompletteÜberarbeitung des Markenauftritts begleitet. Dieser beinhaltet u.a.ein neues Logo, eine neue Farbpalette und eine neue Schriftart, imDezember startet eine neue Werbekampagne. "Wir kommunizieren die neueAusrichtung der Marke auf vielen Wegen, wovon unser visuellerAuftritt der Bedeutendste ist", erklärt Gail Tifford, Chief BrandOfficer von WW. "Wir haben bei unseren bestehenden und potenziellenTeilnehmern genau zugehört und einen neuen Look entwickelt, dermutig, stark und modern anmutet. Er unterstützt unseren Anspruch, derweltweite Partner für Wellness zu werden."Über WWWW ist ein globales Wellness-Unternehmen und weltweit der führendekommerzielle Anbieter für ein aktives Gewichtsmanagement undkörperliches Wohlbefinden. Wir inspirieren Millionen von Menschen zugesunden Gewohnheiten für das echte Leben. Durch das ineinandergreifen der digitalen Expertise und dem persönlichen Austausch imTreffen profitieren die Teilnehmer von unserem alltagstauglichen,nachhaltigen Ansatz, der gesunde Ernährung, Bewegung und einepositive Grundeinstellung umfasst. Mit mehr als fünf JahrzehntenErfahrung im Aufbau von Communities und unserer Expertise in derVerhaltensforschung ist es unser Ziel, einen gesünderen Lebenstil undWohlbefinden für jedermann zu ermöglichen. 