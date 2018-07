Weifu High-: Was für eine Entwicklung!

Für die Aktie Weifu High- aus dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 23.07.2018 ein Kurs von 21,21 CNH geführt.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Weifu High- entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Weifu High- liegt mit einer Dividendenrendite von 5,66 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Transportation Equipment"-Branche hat einen Wert von 2,1, wodurch sich eine Differenz von +3,56 Prozent zur Weifu High--Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Weiterlesen...