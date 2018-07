Weifang Yaxing Chemical: Kommt jetzt der Hammer?

Der Kurs der Aktie Weifang Yaxing Chemical stand am 23.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shanghai bei 5,28 CNY. Der Titel wird der Branche "Commodity Chemikalien" zugerechnet.Wie Weifang Yaxing Chemical derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Dividende: Weifang Yaxing Chemical hat mit einer Dividendenrendite von 0,1 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,95%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemicals"-Branche beträgt -2,85. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Weifang Yaxing Chemical-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

Weiterlesen...