Weidmann gegen ein deutliches Anheben des Inflationsziels der EZB

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat sich entschieden gegen ein kräftiges Anheben des angepeilten Inflationsziels der Europäischen Zentralbank (EZB) und für mehr Flexibilität ausgesprochen.



"Inflation trifft die Schwächsten in der Gesellschaft besonders hart", sagte Weidmann am Montag laut Redetext beim Jahresempfang der Deutschen Börse in Frankfurt. Sie können sich weniger gut gegen die Teuerung absichern, so Weidmann. Der Bundesbankchef bekräftigte damit frühere Aussagen.

Derzeit läuft innerhalb der EZB eine Überprüfung der geldpolitischen Strategie, die auch das Inflationsziel der Notenbank umfasst. Seit dem Jahr 2003 definiert die EZB den Begriff der Preisstabilität mit einer mittelfristigen Inflation von "unter, aber nahe zwei Prozent". Nach Meinung von Weidmann sollte das künftige geldpolitische Ziel verständlich und realistisch sein.

Außerdem plädierte der Währungshüter für ein Stück weit mehr Flexibilität beim Inflationsziel und sagte: "Wir sollten dem Eindruck und dem Anspruch entgegenwirken, dass wir die Inflation auf die Nachkommastelle genau feinsteuern könnten. Denn das können wir nicht!"

Der Bundesbankchef, der auch Ratsmitglied der EZB ist, machte deutlich: "Wir sollten nicht aufs Quartal genau vorab festlegen, bis wann wir unser Ziel erreichen wollen." Weidmann plädierte vielmehr für eine Zieldefinition die es der Geldpolitik erlaube abzuwarten, wenn es gute Gründe dafür gibt und nicht hektisch auf jede Änderung bei Konjunkturdaten zu reagieren./jkr/fba