BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hat dem scheidenden Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, vorgeworfen, eine "Umverteilung von unten nach oben" und von den Bürgern zum Staat zu betreiben. Mit den vom EZB-Rat beschlossenen Erhöhungen der Strafzinsen für Einlagen der Banken bei der Zentralbank und den Anleihenkäufen habe Draghi einen "Sprengsatz an das Euro-Kartenhaus" gelegt, sagte Weidel am Donnerstag. Die Anleihenkäufe liefen auf eine "Steigerung der verbotenen Staatsfinanzierung über die Notenbank" hinaus.

"Die abermalige Zinssenkung in den negativen Bereich wirkt wie eine zusätzliche Sondersteuer zur kalten Enteignung der Bürger", so die AfD-Politikerin. Um überschuldete südeuropäische Staaten und ihre "Zombie-Banken" länger zu stützen, nehme die EZB in Kauf, auch die Geschäftsmodelle solider Banken weiter zu ruinieren. Dies sei der direkte Weg in den "nächsten Banken-Crash und in die nächste Mega-Finanzkrise", so Weidel.

