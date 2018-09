BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte über eine mögliche Koalition zwischen CDU und AfD in Sachsen hat AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel ein Bündnis aktuell ausgeschlossen. "Für uns ist die CDU derzeit nicht koalitionsfähig", sagte Weidel der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). Die Partei sei "völlig entkernt und weit weg von den Werten, die sie früher vertreten" habe, so Weidel.

Sie schränkte aber ein, dass im Einzelfall der sächsische Landesverband nach den nächsten Landtagswahlen entscheiden müsse.

Foto: über dts Nachrichtenagentur