Weidel freut sich schon auf Oppositionsführung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - AfD-Fraktionschefin Alice Weidel freut sich schon "außerordentlich" auf eine mögliche Rolle als Oppositionsführerin. Das sagte sie am Montag dem Fernsehsender Phoenix. Als größte Oppositionsfraktion im Falle einer neuen Großen Koalition werde die AfD "selbstverständlich" auch den Vorsitz im Haushaltsausschuss beanspruchen.

Dies sei der AfD ein wichtiges Anliegen, weil im Haushaltsausschuss unter anderem die Rettungspakete für Griechenland freigegeben würden, so Weidel. Hier verstoße die Bundesregierung in den letzten Jahren massiv gegen die EU-Verträge, wonach kein Land für die Schulden eines anderen EU-Mitglieds hafte. Auch wolle die AfD im Haushaltsausschuss für mehr Transparenz sorgen, weil Abführungen an die EU derzeit im Haushalt nicht separat ausgewiesen würden, so Weidel. Union und SPD waren am Montagmorgen zum zweiten Sondierungstag zusammengekommen. Bereits am Donnerstag soll feststehen, ob Verhandlungen über eine Große Koalition aufgenommen werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur